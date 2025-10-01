Notícias

Igreja de 4 m² em SC é a menor da América Latina

Foto: Albertino Ferreira, Aguaí Santuário Ecológico

Um pequeno templo dedicado a São Francisco de Assis se destaca por seu tamanho curioso. Localizado no Aguaí Santuário Ecológico, em Siderópolis, no Sul de Santa Catarina, ele é considerado a menor igreja da América Latina, com apenas quatro metros quadrados. Embora compacto, o espaço abriga uma riqueza de detalhes artísticos que atraem tanto fiéis quanto turistas.

Estrutura reduzida e cheia de detalhes da igreja

Inaugurada em 15 de novembro de 2019, a igreja foi construída em apenas dois anos. Com um espaço que mal comporta três pessoas, a estrutura é notável pela sua simplicidade e beleza. A ideia do projeto partiu do artista Nicola Gava, que conseguiu transformar um espaço tão pequeno em um lugar de encanto.

No interior, as belíssimas pinturas são obra da artista Caturra, enquanto a fachada ganhou vida com um mosaico criado por Sérgio Honorato. Complementando o cenário, duas esculturas do artista Galante, de Criciúma, adicionam um toque especial à capela. Vários itens de decoração, como o sino e o piso, foram doados por empresas locais, reforçando o espírito comunitário envolvido na criação do templo.

Religiosidade e simbolismo no espaço

O proprietário do santuário, Albertino Ferreira, carinhosamente conhecido como Beto, já recebeu diversos relatos de graças recebidas após a visita à igreja. O local está situado próximo a uma figueira e algumas oliveiras, escolhidas por suas conotações simbólicas e históricas. Durante o trabalho de limpeza da área, foram encontradas fontes de água e pedras naturais, o que contribuiu para um ambiente ainda mais acolhedor.

Beto explica que a escolha do terreno foi quase uma intuição. “A nossa região é conhecida por figueiras, não por oliveiras. Por isso, quando descobri água e pedras tão bonitas, percebi que seria o lugar perfeito”, afirma com satisfação.

Visitação aberta ao público

Para quem deseja conhecer esse encantador espaço, o Aguaí Santuário Ecológico está localizado na Rodovia Municipal Agostinho Tomasi, no bairro São Pedro. Os ingressos custam R$ 40 para adultos e R$ 20 para crianças de 4 a 11 anos e idosos. O santuário está aberto de quarta a sexta-feira, das 10h às 18h, e nos fins de semana, das 10h às 18h30. Para mais detalhes, o telefone para contato é (48) 99904-1006.

É um lugar mágico, que oferece uma experiência única e acolhedora, refletindo a arte e a espiritualidade em cada cantinho.

