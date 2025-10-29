Custo de construção de casa de 80 m² em 2025: preço e dicas econômicas

Construir a casa dos sonhos é um desejo de muitos brasileiros, mas essa jornada pode ser repleta de desafios financeiros. O custo de cada etapa da obra pode surpreender, especialmente para quem não planeja direitinho. Por isso, ter clareza sobre como o orçamento é dividido pode ajudar a evitar surpresas e, claro, desperdícios.

Atualmente, montar uma casa térrea de 80 metros quadrados em um padrão médio – que é aquele nem muito simples, nem muito luxuoso – pode custar de R$ 210 mil a R$ 230 mil. Esse valor inclui materiais e mão de obra, mas lembrando que o terreno não está nessa conta.

Esse tipo de construção é bastante funcional e muito procurado pelas famílias. O projeto geralmente conta com uma sala integrada à cozinha, dois quartos – um deles pode ter suíte –, além de um banheiro social, uma lavanderia e uma garagem descoberta. Para os acabamentos, é comum optar por cerâmica retificada e esquadrias de alumínio, que oferecem conforto e durabilidade sem elevar demais os custos.

Divisão de custos por etapas da obra

Os gastos totais são distribuídos entre várias fases, cada uma delas influenciando muito na segurança e na estética da casa.

A fase de fundação e estrutura é uma das mais importantes e consome cerca de 18% do orçamento, o que dá em torno de R$ 40 mil. Essa etapa envolve estacas, vigas, colunas e lajes — elementos invisíveis após a conclusão da obra, mas fundamentais para garantir a estabilidade e evitar problemas no futuro.

Depois vem a alvenaria e cobertura, que correspondem a 22% do custo total, cerca de R$ 50 mil. É aqui que as paredes começam a tomar forma e o telhado é instalado. Essa fase é crucial, pois dá uma ideia real de como será o espaço interno.

As instalações hidráulicas e elétricas, que representam cerca de 12% do valor total, variando entre R$ 26 mil e R$ 30 mil, são essenciais para dar funcionalidade à casa. Mesmo que não sejam visíveis, qualquer erro nessa etapa poderá gerar altos custos com reparos depois.

Os acabamentos são a parte mais caprichada e também mais cara do orçamento, correspondendo a 40% do total, aproximadamente R$ 85 mil. Aqui entram os pisos, revestimentos, pintura, portas, janelas e outros detalhes que fazem toda a diferença. As escolhas que você faz nessa etapa podem alterar bastante o custo final da obra.

Por último, é bom reservar cerca de 10% do orçamento, ou seja, R$ 20 mil, para custos complementares. Isso inclui taxas de prefeitura, projetos e aquelas surpresas que sempre aparecem. Ter essa reserva ajuda a evitar que o orçamento estoure.

Vale lembrar que, mesmo com a mesma metragem, duas casas de 80 m² podem ter custos bem diferentes. Isso acontece porque o valor depende não só do tamanho, mas também da qualidade dos materiais, da mão de obra e das decisões em cada etapa. Enquanto uma pode focar na economia, outra pode investir em acabamentos luxuosos, mudando totalmente o resultado final. Além disso, custos de construção variam conforme a região do país, o tipo de terreno e até questões logísticas.

Como economizar sem perder qualidade

É totalmente possível reduzir custos sem comprometer a qualidade da obra. O segredo está no planejamento e nas escolhas inteligentes.

Uma dica prática é comprar materiais diretamente das fábricas. Tijolos, telhas e blocos podem sair até 30% mais baratos quando adquiridos diretamente na cerâmica ou na indústria. Além disso, negociar pagamentos à vista costuma gerar descontos muito mais vantajosos do que parcelamentos.

Evite também mudanças no projeto no meio da construção. Alterar a planta pode causar retrabalho e desperdício de material, o que pesa no bolso. Por outro lado, não economize nas instalações elétricas e hidráulicas, pois são elas que garantem a funcionalidade da casa. Qualquer erro pode resultar em prejuízos altos e muita dor de cabeça. Nos acabamentos, é possível optar por modelos bonitos e duráveis, sem necessariamente ir atrás das marcas mais caras.

Planejamento: a chave para não estourar o orçamento

Um bom planejamento é essencial para quem quer construir sem dívidas e sem estresse. O ideal é ter um cronograma realista, organizar as compras com antecedência e manter uma reserva para imprevistos.

Em média, a construção de uma casa de 80 m² em padrão médio gira em torno de R$ 220 mil, mas esse valor pode variar conforme a região e as escolhas do proprietário. A diferença entre uma obra tranquila e uma cheia de problemas está no planejamento. Com um bom entendimento dos custos de cada etapa, é possível evitar os erros mais comuns e garantir um resultado legal entre conforto, estilo e economia.