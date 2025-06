Aeroporto com terminal único de 700 mil m² atende 100 milhões anuais

Na vibrante capital da China, uma construção que mais parece coisa do futuro se destaca tanto pela sua enorme dimensão quanto pela eficiência com que foi realizada. Estamos falando do Aeroporto Internacional de Beijing Daxing, carinhosamente apelidado de “estrela do sul” por seu formato radial impressionante. Inaugurado em 2019, ele se tornou o maior aeroporto do mundo com um único terminal, ocupando uma área de 700 mil metros quadrados — o que equivale a cerca de 98 campos de futebol.

O que realmente chama a atenção é o fato de que toda essa megaestrutura foi erguida em apenas 5 anos. Nem os especialistas em construção esperavam que um projeto tão ambicioso conseguisse ser entregue dentro do prazo. Desde sua abertura, o Daxing se transformou em um importante centro de tráfego aéreo global, com estimativas de superar 100 milhões de passageiros por ano. Isso coloca o aeroporto como um dos mais movimentados do planeta.

Um projeto assinado por Zaha Hadid – Aeroporto de Beijing Daxing

A mente por trás do design arrojado do Aeroporto de Daxing é a famosa arquiteta Zaha Hadid, que nos deixou em 2016. Sua equipe, em colaboração com engenheiros chineses, criou um terminal que não é só bonito, mas também muito funcional. O projeto foi pensado para facilitar a experiência de quem viaja, reduzindo distâncias e tornando o fluxo interno mais intuitivo.

Com suas cinco asas conectadas a um núcleo central, o terminal garante que todos os portões de embarque fiquem a menos de 600 metros do saguão principal — um feito impressionante para um aeroporto desse porte. O resultado é um equilíbrio notável entre capacidade, fluxo e estética.

700 mil m² sob o mesmo teto

Considerado o maior terminal de aeroporto do mundo sob um único teto, o Daxing conta com:

79 portões de embarque

700 mil m² de área construída

Um design em estrela de cinco pontas

Conexão direta com trem-bala e metrô

Um sistema automatizado de manuseio de bagagens com 40 km de esteiras

Iluminação natural através de claraboias e painéis translúcidos

A construção também prioriza eficiência energética, com sistemas inteligentes de climatização, iluminação e aproveitamento de água. Isso faz dele um exemplo de como grandes obras podem ser sustentáveis e funcionais ao mesmo tempo.

Aeroporto de Beijing Daxing esbanja sua capacidade de 100 milhões de passageiros por ano

A meta de movimentar até 100 milhões de passageiros por ano até o final da década acompanha o crescimento acelerado do tráfego aéreo na China. Em 2023, Daxing já recebeu cerca de 52 milhões de passageiros, mesmo considerando os efeitos da pandemia.

Para você ter uma ideia, o Aeroporto de Atlanta, que até então era o mais movimentado do mundo, recebeu 104 milhões de pessoas no mesmo período. Isso mostra que o Aeroporto de Beijing Daxing está rapidamente se consolidando entre os melhores do mundo.

Além do movimento doméstico, Daxing é crucial para voos internacionais que conectam a Ásia, Europa e América, servindo como um hub importante para companhias como China Southern e China Eastern.

Construção em tempo recorde

O tempo de construção do Daxing é de impressionar: foram apenas 5 anos do início das obras até a entrega oficial em setembro de 2019. Para um projeto desse tamanho, com milhares de fornecedores e integração com transporte ferroviário e rodoviário, isso é simplesmente notável.

Durante a obra, mais de 40 mil trabalhadores estavam a postos ao mesmo tempo. O uso de modelagem 3D (BIM), além de técnicas de pré-moldagem e planejamento logístico, ajudou a evitar atrasos e garantiu a qualidade necessária.

Outro destaque é a integração do Daxing com opções de transporte de alta velocidade. Há conexões diretas para:

A linha de trem-bala Beijing–Xiong’an , que permite chegar ao centro de Pequim em apenas 20 minutos .

, que permite chegar ao centro de Pequim em apenas . A linha 20 do metrô de Pequim , que conecta o aeroporto a vários bairros.

, que conecta o aeroporto a vários bairros. Um terminal rodoviário interestadual e estacionamento para ônibus.

Toda essa estrutura faz do aeroporto parte de um ecossistema logístico metropolitano, facilitando as conexões para passageiros e mercadorias.

Impacto econômico e estratégico

O Daxing desempenha um papel fundamental na estratégia de desenvolvimento da Grande Área da Capital, que visa integrar Pequim, Tianjin e Xiong’an. A expectativa é que esse aeroporto gere mais de 500 mil empregos diretos e indiretos e movimente cerca de 250 bilhões de yuans por ano (algo em torno de R$ 175 bilhões) em turismo, logística e serviços.

Além disso, ele fortalece a presença da China na aviação global, desafiando centros tradicionais como Dubai, Londres e Atlanta. O Daxing não é apenas um símbolo do avanço técnico e arquitetônico do país, mas também uma afirmação de sua ambição em definir os rumos da mobilidade global.

Com um terminal de 700 mil metros quadrados, tecnologia de ponta e capacidade para 100 milhões de passageiros, o Daxing redefine o que conhecemos como megaobras no campo da infraestrutura aeroportuária. A cada ano, esse aeroporto se aproxima ainda mais do topo do ranking mundial, firmando-se como um dos mais impressionantes já construídos na história moderna.