A história da formação do maior país do mundo: 23 milhões de km²

A formação da Rússia, que hoje é o maior país do mundo, começou com os povos eslavos há mais de cinco mil anos, nas planícies do leste europeu. Desde a fundação da Rússia de Kiev no século IX até a criação do Império Russo em 1721, o território passou por inúmeras mudanças, envolvendo unificações e conquistas. Essa trajetória foi marcada por várias guerras contra vikings, mongóis, diferentes impérios europeus e até o Japão.

A história da Rússia é complexa e fascinante. Czares como Ivan, o Terrível, Pedro, o Grande e Catarina II foram fundamentais na expansão territorial. Entre os séculos XVI e XIX, a Rússia conquistou regiões como a Sibéria, o Alasca, a Crimeia, a Finlândia e grandes áreas da Ásia Central, tornando-se, assim, o maior país do mundo em extensão contínua. Vamos entender um pouco melhor como essa colossal nação se formou.

Das origens eslavas à Rússia de Kiev

A história russa começa com os eslavos orientais e os vikings da Escandinávia, que fundaram a cidade de Novgorod em 862. No ano de 882, o príncipe Oleg unificou os territórios do sul e deu origem à Rússia de Kiev, que foi o primeiro Estado eslavo relevante. A partir desse momento, a Rússia adotou o cristianismo ortodoxo, uma mudança importante liderada por Vladimir I em 988, que também consolidou laços com o Império Bizantino.

O auge de Kiev ocorreu sob o governo de Jaroslav, o Sábio, no século XI. Contudo, conflitos internos e invasões mongóis no século XIII resultaram na fragmentação da região. A partir de 1240, a Horda Dourada mongol passou a dominar os principados russos, que, para manter uma autonomia política, tinham que pagar tributos.

O surgimento de Moscou e o fim do domínio mongol

O Grão-Ducado de Moscou começou a se fortalecer no século XIV. Sob o governo de Ivan III, conhecido como Ivan, o Grande, houve uma unificação dos territórios russos. Em 1480, os russos romperam o domínio mongol na Grande Batalha do Rio Ugra, dando um passo importante para a criação de um Estado russo independente.

Ivan IV, mais conhecido como Ivan, o Terrível, se tornou, em 1547, o primeiro czar da Rússia. Sua ascensão marcou o início da autocracia czarista e a conquista de novas terras, como os canatos de Kazan e Astracã. Já no século XVII, a Rússia expandiu-se para além dos Montes Urais e chegou à Sibéria, com a ajuda dos cossacos, alcançando o Oceano Pacífico em menos de cem anos.

O nascimento do Império Russo

Em 1721, Pedro, o Grande proclamou oficialmente o Império Russo após vencer a Grande Guerra do Norte contra a Suécia. São Petersburgo, fundada em 1703, virou a nova capital do país. Durante seu governo, Pedro modernizou o exército, reformou a administração e abriu as portas para a influência europeia.

No século XVIII, a Rússia conquistou a Crimeia, partes da Polônia e do Cáucaso. Catarina, a Grande, que governou de 1762 a 1796, expandiu ainda mais as fronteiras, consolidando o controle sobre o Mar Negro e até fundando colônias no Alasca, que acabariam sendo vendidas para os Estados Unidos em 1867.

Expansão máxima e queda do império

No século XIX, o Império Russo alocou vastas áreas da Ásia Central e participou das Guerras Napoleônicas e da Guerra da Crimeia. Em seu auge, ele cobria mais de 22,8 milhões de km², o que equivale a quase duas vezes a América do Sul. Essa imensa extensão territorial consolidou a Rússia como o maior país do mundo.

Porém, mesmo com toda essa grandiosidade, o império enfrentava crises econômicas e sociais. A participação na Primeira Guerra Mundial piorou a situação interna. Em 1917, a Revolução Russa depôs o czar Nicolau II, encerrando o Império Russo e abrindo espaço para a criação da União Soviética.