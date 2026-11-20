En respuesta a la creciente competencia, Christian Meunier, quien ocupa la presidencia de Nissan Americas, declaró que México se establecerá como el laboratorio de la empresa para la producción de automóviles de bajo costo. Este anuncio fue realizado durante una conferencia en Detroit, donde Meunier enfatizó la urgencia de adaptarse a un mercado en el que las marcas chinas han incrementado su participación significativamente, alcanzando hasta un 10% del total debido a que sus precios son hasta un 30% más bajos comparados con los modelos tradicionales.

Desafíos en el mercado mexicano y estadounidense

A pesar de que Nissan ha liderado las ventas en México hasta el momento, la situación está cambiando rápidamente. Con la posibilidad de que las fabricantes chinas comiencen a operar en territorio mexicano en los próximos dos años, Meunier reconoce que cuenta con un tiempo limitado para implementar las modificaciones necesarias que le permitan reducir costos y mantener su competitividad. Esta situación se complica aún más con la disminución de su cuota de mercado en Estados Unidos, que ha perdido un tercio en la última década, alcanzando solo un 6% en 2022.

El presidente de Nissan destacó que la empresa está adoptando un enfoque más riguroso en el diseño y ensamblaje de sus vehículos. Entre sus estrategias, se incluye acelerar el lanzamiento de nuevos modelos, reducir los costos en la cadena de suministro y aumentar la automatización en sus plantas. Durante la rueda de prensa, afirmó: “México va a ser un terreno muy bueno para que experimentemos y aprendamos” a igualar los costos de producción de los vehículos chinos.

Adaptación a un entorno cambiante

Desde la perspectiva de Meunier, los fabricantes chinos se encuentran en una posición ventajosa, ya que al establecer fábricas en México pueden evitar los impuestos de importación aplicables a los autos que llegan de fuera. Aunque la prohibición del software chino y los aranceles han mantenido a estos competidores fuera del mercado estadounidense, la oportunidad para adaptarse no será interminable. Proyecciones indican que estos rivales podrían ingresar a Estados Unidos en un plazo de cinco a diez años.

Para contrarrestar esta competencia emergente, Nissan planea lanzar nuevos modelos en el mercado estadounidense, como la versión híbrida de la SUV compacta Rogue, que estará disponible pronto. Además, la marca tiene la intención de reintroducir modelos icónicos como el Xterra, que dejó de venderse en EE.UU. durante la década de 2010, en un intento por revitalizar su presencia en un entorno de mercado cada vez más competitivo.

La estrategia de Nissan en México se perfila como un aspecto crucial para la automotriz, que debe ajustar sus operaciones sin comprometer la calidad de sus productos. Persiste la incertidumbre sobre si estas estrategias beneficiarán directamente a los consumidores o si son meramente tácticas para asegurar que Nissan mantenga su relevancia en un mercado que evoluciona rápidamente.