Italia atrae a millones de turistas cada año, y el helado se erige como un sabor imperdible en su recorrido. Pocos son los que conocen la conexión entre este manjar y la tecnología estadounidense de los años 1940, que facilitó la transformación y la difusión del gelato italiano en el mundo.

De las nieves antiguas al helado moderno

La tradición del helado en Italia tiene raíces antiguas, donde romanos y árabes ya experimentaban con postres congelados. Desde la combinación de nieve del monte Etna con cítricos en Sicilia hasta las innovaciones de Bernardo Buontalenti en el siglo XVI, quien creó la base de leche y huevos, la evolución del helado fue constante.

Aun existiendo el helado, su fabricación era un arte reservado para las comunidades locales, que dependían del hielo natural y técnicas manuales. Con la llegada de la refrigeración eléctrica a finales de los años 1920, el alto costo aún mantenía la producción en un ámbito reducido.

La influencia estadounidense en la heladería toscana

El cambio significativo se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. En Empoli, Toscana, Renzo Bagnoli, junto a sus hermanos, compró dos unidades de refrigeración industrial estadounidenses y maquinaria de helado recuperada. Esta combinación revolucionó su capacidad de producción, proporcionando helados con texturas más suaves y estables, características del gelato.

Los hermanos comenzaron a realizar entregas en bicicleta y, para mejorar la distribución, implementaron el uso de bidones metálicos y cajas de madera aislantes. En 1948, comenzaron a llevar su helado a distintos lugares de Toscana, ampliando la popularidad del gelato más allá de su área local.

Sammontana, la empresa familiar, se convirtió en pionera al establecer un modelo estandarizado para la heladería, diferenciándose de la preparación y textura del helado estadounidense. Hoy, Sammontana es la mayor productora de helados en Italia y se ha convertido en un símbolo del verano italiano, evocando recuerdos de vacaciones y paseos al aire libre.

El impacto cultural del helado

El impacto de Sammontana se extendió más allá de su producción. Su éxito alentó a otras marcas a mejorar sus técnicas de refrigeración, y las heladerías artesanales comenzaron a elevar sus estándares ante la creciente competencia. Esto resultó en una gran diversidad y calidad en el helado italiano que se mantiene hasta hoy.

El helado se ha convertido en un elemento esencial de la cultura italiana, disfrutado a lo largo del país y en heladerías de todo el mundo. El legado de Sammontana, con su lema “Gelati all’italiana”, simboliza el orgullo de preservar la identidad italiana, diferenciándose por su calidad y sabor del helado estadounidense que llegó durante la ocupación.

Actualmente, Sammontana sigue siendo un negocio familiar, siendo liderado por la tercera generación de los Bagnoli, un reflejo de la resiliencia y la innovación que transformaron la industria del helado italiano. La trayectoria de este postre representa un viaje de adaptación y mejora en circunstancias excepcionales, una fusión que ha consagrado al helado italiano como un ícono global.