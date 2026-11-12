Neurociencia explica cómo el móvil afecta tu productividad

En la actualidad, el uso constante de teléfonos móviles influye de manera significativa en la productividad en el ámbito laboral. Un estudio destaca que, en promedio, las personas revisan su dispositivo aproximadamente **85 veces al día**, cifra que supera considerablemente las **42 veces** que ellas mismas estiman. Esta investigación, llevada a cabo por un grupo de académicos de la Universidad de Lancaster y publicada en PLOS ONE en 2015, evidencia la fragmentación de la atención, lo que repercute negativamente en el rendimiento laboral.

El costo del cambio de tarea

El neurocientífico argentino Nico Fernández Miranda señala que, al verificar el móvil, el cerebro interrumpe la actividad en la que estaba inmerso y se enfoca en una nueva, lo que conlleva a un fenómeno denominado “la estela de la tarea anterior”. Este término, introducido por la psicóloga Sophie Leroy en 2009, explica que el salto abrupto entre diferentes tareas sin concluir la anterior hace que parte de la atención baje a lo inacabado, lo que reduce la eficiencia en la tarea actual. Como consecuencia, la productividad se ve afectada, aunque el impacto de este cambio no se perciba de inmediato.

Impacto de la presencia del móvil

Un estudio de 2017 realizado por Adrian Ward y sus colaboradores también pone de manifiesto que la simple presencia del teléfono, incluso si está apagado y en posición boca abajo, puede perjudicar las capacidades cognitivas. Los participantes que tenían su dispositivo al alcance, aunque no lo usaran, tuvieron un rendimiento inferior en pruebas mentales en comparación con aquellos que lo mantenían en otro lugar. Este hallazgo subraya la importancia de apartar el teléfono para mejorar la concentración y la efectividad en el trabajo.

Las recomendaciones respaldadas por la investigación sugieren desactivar las notificaciones y establecer límites claros en el uso del móvil. Al evitar realizar múltiples tareas al mismo tiempo, se reducen los costos de cambio, que pueden llegar a consumir hasta un **40% del tiempo productivo**. Este descubrimiento fue publicado en 2001 por Rubinstein, Meyer y Evans en el Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. Los datos sugieren que adoptar un enfoque más consciente sobre el uso de la tecnología puede ser crucial para recuperar la atención en nuestras obligaciones diarias.

Para mejorar la productividad y el bienestar en un mundo cada vez más conectado, es fundamental aminorar las distracciones digitales y dedicar momentos específicos al ocio sin pantallas. A medida que tomemos conciencia de nuestros hábitos, se podrá restaurar un entorno laboral más eficiente y satisfactorio.