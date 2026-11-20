Con la reciente implementación del Real Decreto 243/2022, la filosofía ha cobrado un papel relevante en el sistema educativo español. Desde el curso 2022-2023, todos los estudiantes que cursan primero y segundo de bachillerato, sin importar la modalidad, tendrán la obligación de estudiar Filosofía, además de Historia de la Filosofía en el segundo año. Asimismo, en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), es requisito que todos los alumnos realicen el curso de Educación en Valores Cívicos y Éticos, estableciendo así una base filosófica desde la niñez.

La importancia de la filosofía en la educación

En su obra ‘El puente donde habitan las mariposas’, la neurocientífica Nazareth Castellanos aborda la necesidad de integrar la filosofía en un contexto donde la ciencia prevalece de manera predominante. Aunque muestra confianza en los métodos científicos, Castellanos enfatiza la importancia de un enfoque humanista, argumentando que los científicos deben tener una “visión humanista, filosófica de lo que voy a estudiar” para tomar decisiones más reflexivas durante sus investigaciones.

Un diálogo entre ciencia y filosofía

Este debate sobre la función de la filosofía en la educación también se ve enriquecido por un episodio histórico. En 1922, Albert Einstein y Henri Bergson discutieron en París sobre la naturaleza del tiempo, lo que puso de manifiesto la divergencia entre la perspectiva científica y la filosófica. Mientras Einstein se centraba en la relatividad del tiempo, Bergson enfatizaba la duración y la experiencia subjetiva, lo que llevó a Einstein a afirmar que “el tiempo de los filósofos no existe”. Castellanos señala que esta situación no se debe interpretar como un desprecio hacia la ciencia, sino como un reconocimiento de la necesidad de diálogo entre ambas áreas para el desarrollo del conocimiento.

Castellanos también destaca el problema del analfabetismo científico en la sociedad actual. Ha observado que muchas personas carecen de conocimientos básicos, como el concepto de neurona. Esta carencia, según ella, debilita a la sociedad y subraya la urgencia de que los ciudadanos adquieran una comprensión elemental de la ciencia para enfrentar los desafíos del presente y futuro. La educación que combine ciencia y filosofía, según propone, contribuirá a formar individuos más críticos y mejor equipados para tomar decisiones fundamentadas.

El diálogo sobre la relevancia de la filosofía se convierte en un elemento clave para la redefinición de los planes de estudio, especialmente a raíz del Real Decreto que la ha hecho obligatoria. Con esta nueva inclusión, se espera que las generaciones venideras no solo obtengan conocimientos técnicos, sino que también desarrollen un pensamiento crítico robusto que les prepare mejor para enfrentar los desafíos del siglo XXI con integridad y comprensión.