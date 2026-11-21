La Agencia Espacial Japonesa (JAXA) ha decidido modificar la trayectoria de su misión Hayabusa 2, debido a la anulación del proyecto de estudiar el asteroide 1998 KY26. Este asteroide se ha vuelto un objeto de interés para los investigadores, especialmente por su inusual aceleración y comportamiento, lo que ha llevado a la comunidad científica a cuestionar su naturaleza después de que se descartara la idea de que se tratara de un cometa oscuro.

Cambio de Objetivo

Un problema técnico ocurrido en agosto resultó en el fallo de uno de los motores iónicos de Hayabusa 2, lo que comprometió su propulsión. En respuesta, la misión ha decidido enfocar sus esfuerzos en el asteroide 2015 BM510, que presenta características interesantes, como un breve período de rotación de apenas 49 minutos. Aunque este nuevo objetivo despierta curiosidad, no atrae el mismo nivel de interés que 1998 KY26, lo que deja más interrogantes sobre este último.

La Teoría de Avi Loeb

Avi Loeb, un astrofísico, ha formulado una teoría que relaciona a 1998 KY26 con la desaparecida sonda soviética Phobos 1, que se extravió en 1988 durante su misión hacia Marte. Loeb argumenta que las dimensiones de 1998 KY26, que son de aproximadamente 11 metros de diámetro, podrían coincidir con las de la sonda. Aunque las trayectorias de Phobos 1 y 1998 KY26 no se alinean exactamente, Loeb sugiere que la sonda podría haber alcanzado la órbita del asteroide con un par de impulsos, explicando además que el brillo observado pudiera ser causado por la reflexión de luz solar en sus paneles solares.

No obstante, esta teoría no ha obtenido consenso dentro de la comunidad científica. La mayoría de los astrónomos considera que 1998 KY26 es efectivamente un asteroide, y muchas voces sostienen que la radiación solar y la emisión térmica son explicaciones más viables para su aceleración que la conexión con la antigua sonda soviética.

Un Futuro Incierto

Con Hayabusa 2 fuera de la competición para desvelar los misterios de 1998 KY26, la falta de sondas dedicadas para su estudio deja muchas incógnitas sobre su verdadera naturaleza. Hasta el momento, no hay misiones planeadas que se acerquen de nuevo a este asteroide, lo que sugiere que las especulaciones seguirán surgiendo, incluso algunas que puedan parecer inusuales.

A pesar de las incógnitas, es probable que la explicación tras la inusual aceleración de 1998 KY26 se encuentre en teorías más simples, como la influencia de la radiación solar, aunque esta también tenga sus propias complicaciones. Por lo tanto, el futuro de la investigación sobre 1998 KY26 está lleno de incertidumbre, y mientras los debates continúan, tanto la comunidad científica como el público mantienen su interés por este asteroide.