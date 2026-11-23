Grand Theft Auto 6 ofrece a los jugadores diversas maneras de mejorar su experiencia, incluyendo emisoras de radio y listas de reproducción exclusivas. Alcanzar el 100% de la experiencia de juego se convierte en un objetivo esencial, especialmente al desbloquear ciertas listas secretas. Para ello, hay dos listas musicales que los jugadores deberán desbloquear, cada una con requisitos particulares.
Desbloqueando la lista secreta de The Sniper of La Perle
La primera lista, conocida como The Sniper of La Perle, incluye 22 temas del artista Kodak Black. Para obtener acceso a esta lista, será necesario escanear cuatro carteles distribuidos en distintos lugares de Vice City. Los carteles se encuentran en:
- TWA Ponya Tattoo: Al ingresar, hay uno a la derecha, encima de una mesa cerca de la puerta.
- Drip Drops: Este cartel se sitúa junto a la caja registradora en el mostrador.
- Aunt Zola’s Soul Food: A la izquierda, dentro de un tablón de corcho al entrar.
- Jack of Hearts: En el segundo piso, dentro del estudio de grabación, que es accesible después de completar el Capítulo 3.
Una vez que los carteles hayan sido escaneados, los jugadores podrán disfrutar de los siguientes temas:
- Kanpe devan’m – 5Lan ft. TonyMix
- Chokola – Alan Cavé
- Ou Paka Gangster – Barikad Crew
- Fresh From Head To Toe – Billy Blue
- Imma Zoe – Black Dada
- Are You Ready – Carimi
- Ou Pa Ka Fè Sa – DJ Platinum D
- La Familia – Djakout
- Flanm – Emeline Michel
- Haiti – John Wicks ft. Kodak Black
- Koul Non – King Posse
- 300 Blackout – Kodak Black
- Haitian Scarface – Kodak Black
- Tèt Kale Bobis – Kodak Black, Michaël Brun
- Jessica – Michaël Brun, J Balvin, SAINt JHN, Charly Black, J Perry
- 6:45 – Naïka
- Magic Gouyad #6 – R Dydy
- Tranble – Roody Roodboy
- Ville – Top Adlerman
- Tu Me Touches – T-Vice
- Guantanamera – Wyclef Jean ft. Ms. Lauryn Hill, Celia Cruz, Jeni Fujita
- Child Support – Zenglen
Descubriendo The Vault Radio
La segunda lista de reproducción, The Vault Radio, se logra fácilmente con el escaneo de un solo cartel en la discoteca The Vault. Este establecimiento se localiza cerca del centro, y se puede llegar dirigiéndose hacia el sur a partir de Jack of Hearts. Una vez que escanees el gran póster de la discoteca, tendrás acceso a las siguientes canciones:
- My Computer – Adana Twins ft. Glowal
- Rej – Âme
- Chimicalissimo – Argoman
- Return to Bhibo – Barry Can’t Swim
- Nothing But You (DJ Tennis Remix) – Bob Moses
- Brighter Days (Marco Lys Remix) – Cajmere ft. Dajae
- Ye Ye – Daphni
- Xtc – DJ Koze
- Damn – Dom Dolla, Solomun
- Baby (Tony Romera Remix) – Four Tet
- Personal – Jaden Thompson, Rampa ft. Nafe Smallz
- Trippy Yeah – Jimi Jules, Black Coffee
- E Samba 2018 – Junior Jack, Tube, Berger
- Don’t Play Around – Kettama, Chris Stassy
- West Coast (Solomun Remix) – Lana Del Rey
- Different Side – Michael Bibi, KinAhau ft. Audio Bullys
- Yumi – Notre Dame
- Pick Up the Phone – Pawsa ft. Nate Dogg
- Armed – Pryda
- FTH (Pawsa Remix) – Real Dimez
- Bismuth – Renato Cohen
- Simulation (Mano Le Tough Remix) – Róisín Murphy
- Simple Times – SG Lewis, DJ Seinfeld
- Lost Without You – Skream, Fletch
Estos aspectos sobre las listas de música están diseñados para enriquecer la jugabilidad en GTA 6, proporcionando recompensas que complementan la aventura en Vice City.