Grand Theft Auto 6 ofrece a los jugadores diversas maneras de mejorar su experiencia, incluyendo emisoras de radio y listas de reproducción exclusivas. Alcanzar el 100% de la experiencia de juego se convierte en un objetivo esencial, especialmente al desbloquear ciertas listas secretas. Para ello, hay dos listas musicales que los jugadores deberán desbloquear, cada una con requisitos particulares.

Desbloqueando la lista secreta de The Sniper of La Perle

La primera lista, conocida como The Sniper of La Perle, incluye 22 temas del artista Kodak Black. Para obtener acceso a esta lista, será necesario escanear cuatro carteles distribuidos en distintos lugares de Vice City. Los carteles se encuentran en:

TWA Ponya Tattoo : Al ingresar, hay uno a la derecha, encima de una mesa cerca de la puerta.

: Al ingresar, hay uno a la derecha, encima de una mesa cerca de la puerta. Drip Drops : Este cartel se sitúa junto a la caja registradora en el mostrador.

: Este cartel se sitúa junto a la caja registradora en el mostrador. Aunt Zola’s Soul Food : A la izquierda, dentro de un tablón de corcho al entrar.

: A la izquierda, dentro de un tablón de corcho al entrar. Jack of Hearts: En el segundo piso, dentro del estudio de grabación, que es accesible después de completar el Capítulo 3.

Una vez que los carteles hayan sido escaneados, los jugadores podrán disfrutar de los siguientes temas:

Kanpe devan’m – 5Lan ft. TonyMix

Chokola – Alan Cavé

Ou Paka Gangster – Barikad Crew

Fresh From Head To Toe – Billy Blue

Imma Zoe – Black Dada

Are You Ready – Carimi

Ou Pa Ka Fè Sa – DJ Platinum D

La Familia – Djakout

Flanm – Emeline Michel

Haiti – John Wicks ft. Kodak Black

Koul Non – King Posse

300 Blackout – Kodak Black

Haitian Scarface – Kodak Black

Tèt Kale Bobis – Kodak Black, Michaël Brun

Jessica – Michaël Brun, J Balvin, SAINt JHN, Charly Black, J Perry

6:45 – Naïka

Magic Gouyad #6 – R Dydy

Tranble – Roody Roodboy

Ville – Top Adlerman

Tu Me Touches – T-Vice

Guantanamera – Wyclef Jean ft. Ms. Lauryn Hill, Celia Cruz, Jeni Fujita

Child Support – Zenglen

Descubriendo The Vault Radio

La segunda lista de reproducción, The Vault Radio, se logra fácilmente con el escaneo de un solo cartel en la discoteca The Vault. Este establecimiento se localiza cerca del centro, y se puede llegar dirigiéndose hacia el sur a partir de Jack of Hearts. Una vez que escanees el gran póster de la discoteca, tendrás acceso a las siguientes canciones:

My Computer – Adana Twins ft. Glowal

Rej – Âme

Chimicalissimo – Argoman

Return to Bhibo – Barry Can’t Swim

Nothing But You (DJ Tennis Remix) – Bob Moses

Brighter Days (Marco Lys Remix) – Cajmere ft. Dajae

Ye Ye – Daphni

Xtc – DJ Koze

Damn – Dom Dolla, Solomun

Baby (Tony Romera Remix) – Four Tet

Personal – Jaden Thompson, Rampa ft. Nafe Smallz

Trippy Yeah – Jimi Jules, Black Coffee

E Samba 2018 – Junior Jack, Tube, Berger

Don’t Play Around – Kettama, Chris Stassy

West Coast (Solomun Remix) – Lana Del Rey

Different Side – Michael Bibi, KinAhau ft. Audio Bullys

Yumi – Notre Dame

Pick Up the Phone – Pawsa ft. Nate Dogg

Armed – Pryda

FTH (Pawsa Remix) – Real Dimez

Bismuth – Renato Cohen

Simulation (Mano Le Tough Remix) – Róisín Murphy

Simple Times – SG Lewis, DJ Seinfeld

Lost Without You – Skream, Fletch

Estos aspectos sobre las listas de música están diseñados para enriquecer la jugabilidad en GTA 6, proporcionando recompensas que complementan la aventura en Vice City.