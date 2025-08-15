Flamengo adota ônibus 100% elétrico da BYD para未来

O Flamengo está fazendo história e, para quem ama o universo automotivo, a novidade é interessante: o clube se tornou o primeiro do Brasil a adotar um ônibus 100% elétrico. E não é qualquer ônibus, viu? Essa inovação vem através de uma parceria com a BYD, e promete beneficiar mais de 1.100 atletas das mais diversas modalidades olímpicas. Falamos de tudo, desde basquete até natação e futebol feminino.

Agora, o modelo em questão é o BYD D9F. Ele não é só uma beleza em termos de design, mas também proporciona um funcionamento super silencioso e uma autonomia de até 250 km. Para quem já ficou no trânsito pensando em poluição, esse ônibus tem um impacto positivo: ao evitar a emissão de 182 toneladas de CO₂ por ano, é como se o clube estivesse plantando mais de 1.200 árvores. Faça as contas e veja como isso pode realmente fazer a diferença!

Esse ônibus é perfeito para o transporte dos atletas. Além de ser sustentável, ele oferece conforto e segurança, com uma suspensão pneumática que deixa a viagem suave e freios a disco com ABS. Isso sem contar o câmbio inteligente que facilita manobras em lugares apertados, algo que todos nós apreciamos, não é mesmo?

A entrega oficial desse belíssimo veículo foi na última quarta-feira, na sede náutica de Remo do Flamengo, ali na Gávea, Rio de Janeiro. O evento teve a presença de figuras importantes, como o diretor da BYD e o diretor de esportes do clube. Para garantir que o ônibus esteja sempre pronto para uso, uma estação de recarga será instalada no Maracanãzinho. E, convenhamos, isso é supercurioso; assim, os atletas podem estar sempre prontos para as competições.

Os representantes da BYD e do Flamengo ressaltaram a importância dessa iniciativa. O diretor da BYD, Marcello Schneider, falou sobre a união de inovação com compromisso ambiental. Ele acredita que esse projeto pode inspirar outras instituições a buscar alternativas mais verdes. Enquanto isso, Marcus Vinicius Freire, do Flamengo, comentou que o ônibus representa um grande avanço, otimizando recursos, reduzindo a poluição e oferecendo um transporte que os atletas realmente merecem.

Essa ação é apenas mais uma nos esforços da BYD no mundo do esporte. Recentemente, a montadora também fechou uma parceria com a Inter de Milão, entregando 70 veículos ao clube italiano. E, pelo que parece, a BYD não quer parar por aí, pois já patrocinou a UEFA EURO 2024 e confirmou presença no Campeonato Europeu Sub-21 de 2025.

Em tempos em que a sustentabilidade está ganhando cada vez mais destaque, ver um clube como o Flamengo investir nesse tipo de tecnologia é realmente um motivo para celebrarmos. Afinal, queremos um futuro melhor, onde tanto o esporte quanto o meio ambiente possam andar juntos.