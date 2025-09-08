Mundo Automotivo

BYD deve produzir सभी elétricos na Europa até 2028

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 22 minutos atrás
A BYD, que é a maior montadora da China, está prestes a dar um passo importante ao iniciar a produção de seus carros elétricos na Europa. A ideia é evitar as tarifas da União Europeia e, assim, se colocar em uma posição ainda melhor para atender ao mercado. E sabe qual é a estratégia da vez? Apostar nos híbridos plug-in, que estão bombando por lá e atraindo muita atenção.

A montadora já começou a construção de uma fábrica na Hungria, com produção prevista para este ano, e outra fábrica na Turquia está nos planos para 2026. Stella Li, a vice-presidente executiva da empresa, afirmou que a BYD está se preparando para adaptar sua produção e se tornar mais conectada com o mercado europeu.

No início, a marca focava apenas em carros totalmente elétricos, mas em 2022 começou a vender híbridos plug-in. E olha, esses modelos já estão fazendo sucesso no Reino Unido, onde são os mais vendidos da marca. Isso mostra como os consumidores estão se inclinando para opções que oferecem um pouco dos dois mundos.

Olhando para os próximos seis meses, a BYD planeja lançar entre três e quatro novos híbridos plug-in na Europa, com a expectativa de que suas vendas superem as dos elétricos puros. Segundo Stella, em um ou dois anos, os PHEVs (veículos elétricos híbridos plug-in) devem dominar as vendas no continente, o que reflete a nova estratégia da montadora.

E como a BYD não para, suas vendas globais aumentaram para 4,2 milhões de veículos em 2024. Essa cifra é dez vezes maior do que os números de 2019! Embora tenha enfrentado alguns meses de queda na China, a empresa ainda mantém um crescimento robusto e projeta aumentar suas vendas internacionais em 2025.

Outra novidade que promete agitar o mercado é a chegada da marca de luxo Yangwang na Europa, prevista para 2027. Quando a conversa rola sobre a sucessão do atual presidente, Wang Chuanfu, Stella não deu muitos detalhes, mas garantiu que tudo está sob sigilo.

