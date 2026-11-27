La salud de nuestra columna vertebral es fundamental para el bienestar y la movilidad. Sin embargo, ciertos hábitos cotidianos pueden comprometer su integridad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020, la lumbalgia afectó a 619 millones de personas en el mundo, convirtiéndose en una de las principales razones de discapacidad. Dado que el dolor lumbar es la segunda razón más frecuente para consultas médicas a nivel global, es esencial implementar medidas preventivas eficaces.

Conductas a Evitar

Hablamos con especialistas en fisioterapia sobre las acciones que son más perjudiciales para la salud de la columna y cómo podemos evitarlas. Aquí se detallan cuatro conductas que deben eliminarse de nuestra vida diaria.

1. Inclinación del Cuello para Usar el Celular

La postura de inclinarse hacia adelante para mirar pantallas se ha denominado “cuello tecnológico”. Un estudio dirigido por el cirujano de columna Kenneth Hansraj indica que inclinar la cabeza a 60 grados puede ejercer una presión de aproximadamente 27 kg sobre la columna cervical, en comparación con solo 5 kg en una posición neutral. Esta presión continua puede llevar a dolor crónico y a problemas de artrosis.

2. Levantar Objetos del Suelo Solo con la Espalda

Recoger cosas pesadas desde el suelo sin utilizar correctamente las piernas es una causa frecuente de lesiones lumbares. Según el fisioterapeuta Pierre Ahmar Lawand, este método puede resultar en hernias discales. Para levantar objetos de manera segura, se aconseja mantener los pies separados a la altura de los hombros, doblar las rodillas y sostener la carga cerca del cuerpo.

3. Girar Mientras Levantas Algo

Levantar un objeto pesado mientras se gira aumenta el riesgo de sufrir lesiones. Al combinar la inclinación con la rotación, los músculos experimentan un esfuerzo significativo, elevando las probabilidades de daño. La doctora Victoria Morales advierte que tales movimientos pueden causar lesiones incapacitantes que conllevan largos periodos de recuperación.

4. Permanecer en la Misma Posición Durante Horas

La falta de movimiento también resulta perjudicial. Un estilo de vida sedentario, especialmente al estar sentado, puede debilitar los músculos del abdomen y ocasionar problemas como el “abdomen globoso”. Para combatir esto, se sugiere realizar pausas activas cada 45 minutos, estirando y moviendo el cuerpo, con especial atención al cuello y la espalda.

Consejos para Proteger tu Columna

La prevención es vital para mantener la columna vertebral en óptimas condiciones. Esto se apoya en tres fundamentos: fuerza, movilidad y liberación de tejidos. Ejercicios de fortalecimiento, como la plancha, así como practicar posturas de yoga, son altamente recomendados.

Además, técnicas de liberación de tejidos, con rodillos de espuma o pelotas de tenis, son ideales para aliviar tensiones acumuladas. Mantenerse en movimiento es esencial; dedicar al menos 20 minutos al día a ejercicios de estiramiento y movilidad es suficiente para garantizar la salud de la columna vertebral.

Incorporar hábitos de movimiento activos no solo resguarda la columna, sino que también mejora la calidad de vida en general. Debemos prestar más atención a nuestra postura y forma de movernos.