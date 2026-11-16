El 26 de septiembre de 2022, la misión DART (Double Asteroid Redirection Test) hizo historia al colisionar con el asteroide Dimorphos. Este evento no fue simplemente un choque cósmico, sino un avance significativo en la defensa planetaria, ya que logró desviar la trayectoria de Dimorphos y subrayó la necesidad de prepararse ante una posible amenaza de asteroides en el futuro.

Transformaciones Post-Impacto en Dimorphos

Tras el impacto de DART, se observó que no solo cambió la órbita de Dimorphos, sino que también deformó su forma. Originalmente, el asteroide poseía una estructura oblata, similar a un balón de fútbol. Sin embargo, después del choque, su forma se asemeja más a la de un balón de rugby. Derek Richardson, quien lidera el análisis de los efectos de la misión, comentó que aunque muchas de las predicciones previas al impacto se confirmaron, también se hicieron descubrimientos sorprendentes que amplían nuestra comprensión sobre la evolución y formación de asteroides.

Cambios en el Sistema Didymos

El equipo de investigación encargado de estudiar los cambios en Dimorphos ha determinado que el impacto afectó su estabilidad en relación con su asteroide principal, Didymos. Antes, Dimorphos mostraba siempre la misma cara hacia Didymos, similar a la relación entre la Luna y la Tierra, pero ahora su orientación es irregular. Este nuevo estado puede provocar un tambaleo y rotaciones caóticas de Dimorphos, añadiendo complejidad al sistema binario que comparten.

Además, se observó que la colisión generó pequeñas rocas que ahora orbitan alrededor del sistema de asteroides. La presencia de estas rocas ha influido en el movimiento orbital del sistema, mientras que Didymos ha mantenido su estructura original, lo que indica su rigidez durante la formación de su luna.

Perspectivas con la Misión Hera

Los descubrimientos que surgieron de la misión DART han creado nuevas oportunidades para la investigación en el espacio. La Agencia Espacial Europea (ESA) está preparando la misión Hera, cuyo lanzamiento está programado para octubre de 2024. Esta misión tiene como objetivo observar el sistema Didymos y recoger datos in situ, lo que permitirá a los científicos comprender mejor los efectos del impacto de DART.

Se anticipa que Hera iniciará su maniobra de aproximación en octubre de 2025. La ESA ha compartido recientemente imágenes de Didymos, donde puede verse a Dimorphos parcialmente oculto. Estas imágenes son solo una muestra de la información que se reunirá, ayudando en la planificación de futuras misiones de defensa planetaria frente a asteroides.

En resumen, el impacto de DART en Dimorphos fue más que un éxito en la desviación de su trayectoria; también proporcionó datos cruciales sobre la naturaleza de los asteroides y los efectos de las colisiones. La misión Hera será esencial para profundizar en nuestra comprensión de estos fenómenos y fortalecer nuestras defensas contra una potencial amenaza de asteroides en nuestro planeta.