La cultura laboral está siendo transformada por la Generación Z, quienes promueven el “minimalismo profesional”. Este enfoque refleja su deseo de encontrar un equilibrio adecuado entre vida personal y trabajo, en un contexto marcado por la inestabilidad económica y la influencia de la inteligencia artificial. Esta cohorte parece distanciarse de la típica búsqueda de ascensos y mayores responsabilidades, priorizando la calidad de vida.

Prioridades cambiantes

A diferencia de generaciones anteriores que aspiraban a roles de liderazgo y salarios más altos, muchos jóvenes de la Generación Z eligen empleos que les proporcionen estabilidad financiera sin la carga de excesivas responsabilidades. Una encuesta realizada por Glassdoor en junio de 2025 reveló que el 68% de los empleados de esta generación no se postularía para un puesto directivo a menos que viniera acompañado de un aumento de salario significativo. Este hallazgo resalta el rechazo a la escalera corporativa de antaño.

Además, cerca del 57% de los jóvenes de este grupo están involucrados en emprendimientos paralelos, en comparación con el 48% de los millennials. Esto indica una tendencia hacia la diversificación de ingresos a través de varias actividades, evitando así el compromiso total con un solo empleo que pueda ser inestable a largo plazo.

Fundamentos del minimalismo profesional

El concepto de “minimalismo profesional” se basa en realizar las tareas necesarias para cumplir con el contrato laboral, sin añadir estrés adicional o trabajar horas extras. Así, se pretende evitar el agotamiento y los efectos perjudiciales que un trabajo excesivo puede tener sobre la salud mental y física, conocido como burnout.

A medida que la lealtad hacia las empresas ha disminuido notoriamente, la Generación Z establece límites claros en cuanto al tiempo y esfuerzo que están dispuestos a invertir en su trabajo. Chris Martin, director de investigación en Glassdoor, explica que este movimiento es intencional y busca reducir la dependencia de un único empleador, al mismo tiempo que se crean múltiples fuentes de ingreso para garantizar una estabilidad económica.

Reevaluando el trabajo y la pasión

Otro aspecto importante es la renovada visión que tienen hacia la pasión laboral. Muchos jóvenes han afirmado que no buscan una “gran pasión” que justifique largas horas de trabajo. Una frase reveladora de un encuestado refleja este pensamiento: “Si la gente realmente se apasionara por su trabajo, no ganaría nada. La pasión es para el trabajo de 5 a 9, el que viene después del de 9 a 5.”

Este enfoque sugiere que están dispuestos a trabajar para vivir y no a vivir para trabajar; su objetivo es disfrutar de experiencias que enriquezcan su vida personal, lejos de una cultura laboral competitiva y excesiva que consideran obsoleta.

Finalmente, la perspectiva de la Generación Z sobre el trabajo representa un desvío de las antiguas creencias en torno a la ambición y el progreso profesional, mostrando en cambio un enfoque más evidente hacia el bienestar personal y la redefinición del éxito en el ámbito laboral.