Minero de 80 años continua su búsqueda de oro en las montañas

En la región montañosa de La Rioja, Argentina, un minero artesanal de 80 años, Máximo “May” Ruarte, sigue intentando encontrar oro aluvial, evidenciando que su pasión por la minería no conoce límites de edad. Ruarte y su esposa viven a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar, en un entorno natural y aislado, donde utilizan un panel solar para generar electricidad y también dependen de un mechero de queroseno para iluminar su hogar.

Una vida comprometida con la minería artesanal

Como referente en su comunidad, Ruarte se ha mantenido fiel a la tradición de la minería artesanal, evitando el uso de productos químicos dañinos. Su método para separar el oro de la arena y las piedras se basa en la gravedad y el agua, lo que genera un impacto positivo en el medio ambiente. Aunque enfrenta muchas dificultades y la escasez del metal precioso, necesita recolectar grandes cantidades de partículas para obtener tan solo un gramo, su determinación no flaquea.

La experiencia adquirida por Ruarte como baqueano le ha permitido guiar a trabajadores hacia la Mina La Mejicana en épocas donde el acceso era complicado. Esta trayectoria no solo le ha permitido subsistir, sino que también se ha convertido en un maestro para otros en su comunidad, compartiendo sus conocimientos sobre las técnicas tradicionales de extracción de oro. “Ellos me piden que les enseñe un poquito y yo les digo que sí”, expresa sobre su disposición para educar a los más jóvenes.

Un legado en las montañas

La vida de Máximo Ruarte es un testimonio claro de su conexión con la naturaleza. Desde su infancia, al ser el mayor de varios hermanos, se vio obligado a colaborar con su familia en el campo, lo que le otorgó un conocimiento único del terreno. “A todo esto yo lo conozco como mis manos. A todo, piedra por piedra”, sostiene, recordando que su comprension del ambiente es resultado de años de experiencia en la montaña.

A pesar de su vida en un lugar remoto, cada mes Ruarte se desplaza a la ciudad de Famatina, donde viven sus cuatro hijos, con el fin de cobrar su pensión y gestionar algunos asuntos. No obstante, su preferencia por la tranquilidad y el ritmo de vida en las montañas lo retiene en su hogar, donde sigue buscando oro y compartiendo sus técnicas con curiosos que llegan a su puerta en busca de aprendizaje. Su historia ha adquirido notoriedad mediante entrevistas y reportajes, siendo uno de los más destacados el realizado por Sergio Caballero en el canal de YouTube Conociendo mi País, además de aparecer en otros medios de comunicación argentinos.

Mediante su dedicación, Máximo “May” Ruarte no solo persigue el esquivo oro, sino que también edifica un legado que relaciona la minería con el respeto por el entorno natural, convirtiéndose en un símbolo de perseverancia dentro de su comunidad.