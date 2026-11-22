Las excavaciones arqueológicas en la mina de cobre Las Minillas, situada en Badajoz, España, han logrado establecer una conexión inesperada entre este antiguo yacimiento y el norte de Europa. Los hallazgos sugieren que el metal extraído pudo haber llegado a regiones distantes como Escandinavia, un indicativo de la importancia de la mina, que estuvo en funcionamiento entre aproximadamente 1350 y 750 a.C., en la fase de la Edad del Bronce Final.

Investigación y descubrimientos

Un grupo de profesionales de las universidades de Gotemburgo, Lund, Sevilla y Durham realizó excavaciones en Las Minillas durante los años 2020, 2021 y 2023. Durante estas investigaciones, se obtuvieron 17 nuevas dataciones por radiocarbono, que permitieron datar el sitio con mayor precisión. También se analizó la composición química y los isótopos de plomo del mineral, así como de escorias y gotas de cobre. Al realizar comparaciones con más de 300 bronces escandinavos, se descubrió que 11 de esos bronces provenían del metal extraído en Las Minillas. De estos, siete fueron datados en el periodo V de la Edad del Bronce nórdica, correspondientes a la última fase de actividad de la mina.

Un yacimiento destacado

Las Minillas se integra en un extenso sistema minero en el sur de la península ibérica, que abarca más de 100 minas prehistóricas, de las cuales al menos seis tienen una datación segura en el Bronce Final. Se estima que la producción de la mina osciló entre 49 y 738 toneladas de cobre, aunque los expertos sugieren una cifra más conservadora de 197 toneladas. A pesar de ser un volumen relativamente bajo en comparación con otras minas europeas, como la de Mitterberg en Austria, que alcanzó unas 23,000 toneladas, se plantea la posibilidad de que la producción combinada de todas las minas de la región pudiera haber competido con las grandes minas del continente.

El yacimiento contiene una veta de aproximadamente 300 metros de longitud, con zanjas que alcanzan hasta 8,2 metros de profundidad. En este contexto, se hallaron 892 herramientas de piedra, predominaron los mazos, indicando que la minería se realizaba mediante técnicas rudimentarias, incluyendo la quema de leña para fracturar las rocas.

Relevancia de los hallazgos

Este descubrimiento es particularmente relevante ya que, hasta ahora, se creía que las principales fuentes de cobre en Europa durante el Bronce Final provenían de áreas como los Alpes austriacos, Gales y los Alpes italianos. Las evidencias halladas en Las Minillas sugieren que el sur de la península ibérica podría haber tenido un papel más significativo como productor de cobre de lo que se había presupuesto. Además, insinúan la existencia de rutas comerciales marítimas que conectaban la península ibérica con el norte de Europa, facilitando el intercambio de materiales y productos durante la Edad del Bronce.

Previamente, se contaba solo con 11 dataciones de cinco minas en la península ibérica que confirmaban actividad minera en esta época. Los nuevos datos proporcionan una oportunidad para reconsiderar el papel de Iberia en las redes económicas de cobre dentro del contexto de la Europa del Bronce Final.