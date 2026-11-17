La salud cerebral puede beneficiarse de un enfoque renovado hacia los frutos secos, que también demuestran ser seguros en cuanto al control del peso. Tim Spector, profesor de Epidemiología en el King’s College de Londres, comentó en un podcast reciente que, a diferencia de su percepción previa de que los frutos secos eran perjudiciales por su contenido de grasa, ahora están siendo reconocidos por su impacto positivo en la cognición y la salud intestinal.

Frutos secos y su papel en la salud cerebral

Spector sugiere una combinación de frutos secos, destacando las almendras y nueces por sus beneficios. Estudios han revelado que las almendras son particularmente efectivas para potenciar la función cognitiva. A su vez, enfatiza la importancia de consumir una variedad de frutos secos, ya que la conexión entre el intestino y el cerebro desempeña un papel esencial en la salud cognitiva, siendo la microbiota intestinal un factor influyente. Una revisión reciente en Gut Microbiome señala esta relación como un camino novedoso para manejar la salud cerebral en el proceso de envejecimiento. Un estudio a lo largo de seis años con 747 adultos mayores de 65 años con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico mostró que aquellos que ingerían entre tres y siete porciones de frutos secos por semana evidenciaron un ritmo más lento de pérdida de capacidad cognitiva en comparación con los que consumían una o menos porciones. También, estas personas presentaron una microbiota intestinal más diversa. Aunque no se pueda confirmar una relación causal, una cohorte previa de 6,630 personas de 55 a 75 años mostró que quienes consumían tres o más porciones semanales experimentaron un menor deterioro cognitivo después de dos años de seguimiento.

Investigaciones respaldan las ventajas de los frutos secos

Aunque los ensayos aleatorizados son escasos, los resultados respaldan estas conclusiones. Uno de esos ensayos, que incluyó a 28 adultos de aproximadamente 65 años, encontró que el consumo de 60 gramos diarios de frutos secos mixtos durante 16 semanas aumentó el flujo sanguíneo cerebral y mejoró la memoria. En otro estudio con 79 adultos sanos durante cuatro semanas, se observaron mejoras en la rapidez y precisión en tareas de reconocimiento visual. Además, los frutos secos no parecen contribuir significativamente al aumento de peso. Un estudio europeo, conocido como EPIC-PANACEA, que abarcó a 373,293 adultos de diez países, reveló que quienes consumían más frutos secos ganaban solo 0.07 kilos menos en cinco años comparado con aquellos que no los incluían en su dieta, y también presentaron un 5% menor riesgo de sobrepeso y obesidad.

Estas evidencias recientes sugieren que integrar una variedad de frutos secos en la dieta no solo beneficia la salud cerebral, sino que también contribuye de manera positiva al control del peso y a la nutrición general. Por lo tanto, la recomendación de diversificar el consumo de estos alimentos representa un consejo útil para quienes desean mejorar su bienestar tanto cognitivo como físico.