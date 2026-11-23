Con el objetivo de facilitar un acceso más ágil al nivel de doctorado, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) de México propuso una modificación en la duración y requisitos de los programas universitarios. Esta iniciativa fue presentada el 13 de noviembre durante una reunión de la Asamblea General de la ANUIES y permitiría a los estudiantes finalizar la licenciatura en solo tres años, además de obtener su título sin la obligación de presentar una tesis.

Nuevos enfoques académicos

La propuesta de la Secihti se basa en un modelo conocido como 3-2-3, que integra tres años de licenciatura, seguidos de dos años de maestría y finalmente, tres años de doctorado. Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la dependencia, destacó que esta estrategia busca que los estudiantes ingresen al doctorado a una edad más temprana, comenzando a desarrollar habilidades investigativas desde la licenciatura.

Es importante destacar que en México hay actualmente 821,175 egresados de licenciaturas, pero solo 622,606 han obtenido su título, lo que evidencia una brecha entre la finalización de los estudios y la obtención del grado. Además, es común que estudiantes completen sus materias sin poder titularse por la falta de una tesis o requisitos adicionales, una situación que esta nueva regulación podría resolver.

Retos en la educación superior

A pesar de estos avances, persisten dudas sobre cuáles carreras se verían afectadas y cuándo se llevará a cabo la implementación a nivel nacional. También es fundamental abordar el problema del abandono escolar, que alcanzó un 7.1% en el ciclo 2023-2024 en la educación superior, conforme a datos de la SEP.

La Universidad Nacional Rosario Castellanos se ha destacado en este enfoque, proporcionando un programa que permite a los estudiantes que han completado al menos el 70% de los créditos en diversas licenciaturas, como Ciencias Ambientales y Filosofía, finalizar su trayectoria académica en un período de ocho años. Esta flexibilidad en el formato de titulación invita a reflexionar sobre la relevancia de las tesis en el ámbito educativo superior.

Perspectivas laborales y competitividad futura

Un análisis del Observatorio de Políticas Educativas de la UNAM revela que el 82% de quienes ingresaron a un doctorado en México durante el ciclo 2023-2024 tenían al menos 30 años, indicando una urgente necesidad de acelerar la formación académica. No obstante, el acceso a empleos en investigación es altamente competitivo. En 2026, el Programa de Inserción Laboral registró 6,111 solicitudes de 4,335 personas para apenas 200 plazas, lo que subraya un mercado laboral exigente incluso para aquellos que poseen un doctorado.

La propuesta de la Secihti implica un cambio relevante para los estudiantes, brindando una trayectoria más corta hacia grados avanzados. Sin embargo, es crucial esclarecer los pormenores de la implementación de este nuevo sistema y la disponibilidad de oportunidades para quienes opten por este modelo. Esta iniciativa tiene el potencial de transformar la estructura educativa en México, acelerando el acceso a niveles académicos superiores y, por ende, a la inserción laboral.