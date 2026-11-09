Meta presenta Muse Ember, una IA económica para automatización

Meta ha lanzado Muse Ember, la última adición a su serie de inteligencia artificial, diseñada específicamente para realizar tareas complejas mediante agentes que funcionan en segundo plano. Ember se suma a la familia Muse, que abarca modelos destacados como Spark, Glimmer y Wonder, todos ellos desarrollados por el equipo de superinteligencia de la empresa.

Capacidades y rendimiento de Muse Ember

El modelo Muse Ember está orientado a manejar procesos repetitivos, tales como la revisión de documentos, la extracción de datos, el enrutamiento de peticiones y la ejecución de tareas menores en programación. Según Meta, estas operaciones suelen ser las que más recursos consumen cuando los agentes de IA trabajan de manera autónoma. Muse Ember es capaz de procesar hasta un millón de tokens de entrada y generar hasta 512.000 tokens de salida, lo que permite analizar grandes conjuntos de documentos o bases de código con una sola solicitud.

En cuanto a su desempeño, Meta destaca que Muse Ember ha demostrado un rendimiento comparable al de Claude Haiku 5.5 en ciertas pruebas, mientras que en otros casos ha superado a GPT-6 Luna, lo que se traduce en un menor costo por tarea ejecutada. Además, este modelo ofrece capacidades multimodales, permitiendo la interpretación de texto, imágenes, audio y video sin necesidad de un modelo adicional. Durante las pruebas de OSWorld, que miden la capacidad de un agente para operar de manera autónoma en entornos de computación, Muse Ember se destacó frente a sus competidores.

Optimización en programación y seguridad

Meta ha diseñado a Muse Ember con un enfoque particular en la gestión de subtareas relacionadas con la programación, como la lectura de documentación, la ejecución de pruebas y la depuración de errores. Este enfoque facilita la realización de tareas comunes que se repiten frecuentemente durante el desarrollo de software. Mientras Ember se encarga de estas operaciones, las cuestiones más complejas son tratadas por Muse Wonder.

En la evaluación denominada Terminal Bench 4.0, que analiza el rendimiento de un agente en contextos de ingeniería real, Muse Ember logró una puntuación más del doble de la obtenida por GPT-6 Sol. Los modelos de la empresa Anthropic, incluyendo Opus, Astra y Sonnet, se posicionan en lo alto de la lista, mientras que Ember se establece como un competidor sólido dentro del panorama de modelos de código abierto.

Meta ha asegurado que Muse Ember se adhiere a rigurosas medidas de seguridad durante su entrenamiento y utilización, manteniéndose dentro de un marco de alto riesgo. Esto significa que el modelo no tiene la capacidad de realizar hackeos o llevar a cabo actividades ilegales; sin embargo, se aconseja precaución al otorgar permisos para el manejo de archivos delicados.

A partir de hoy, Muse Ember está disponible a través de Meta Model API y Muse Code. Los costos de uso se fijan en 0,10 dólares por cada millón de tokens de entrada y 0,50 dólares por cada millón de tokens de salida, lo que convierte a este modelo en una opción accesible para quienes buscan automatizar tareas y optimizar procesos de programación.

Para obtener más información, puedes visitar la publicación en el blog de Meta que detalla este innovador modelo de IA aquí.