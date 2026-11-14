Meses sin intereses, un cambio en las compras en México

Desde su introducción en México el 18 de septiembre de 1999 gracias a una colaboración entre American Express y El Palacio de Hierro, los meses sin intereses han revolucionado la forma de consumir en el país. Este método se inspira en una práctica similar que ya existía en Argentina, donde surgió como respuesta a las crisis económicas de finales de los años ochenta.

Los inicios en México

La presentación de los meses sin intereses en México coincidió con la primera edición de las Noches Palacio, donde American Express y El Palacio de Hierro dieron a conocer esta opción de pago. Esta modalidad permitía a los consumidores adquirir productos y pagarlos en cuotas sin intereses adicionales. Lo que empezó como una estrategia promocional ha crecido, convirtiéndose en un estándar comercial adoptado por una variedad de comercios y plataformas digitales con el tiempo.

Expansión y popularidad del esquema

Con el crecimiento de este modelo, los consumidores lo han aceptado con entusiasmo. Según los Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito de 2018, el 22.2% del saldo de crédito en México se utilizaba para compras bajo este esquema. Un estudio de la firma FIS en 2019 reveló que los gastos de los consumidores mediante meses sin intereses alcanzaron los 214 mil millones de pesos. Esta tendencia se ha mantenido, y para 2024, se reportó que el 60.5% de los tarjetahabientes había utilizado este método, aumentando desde el 55.1% en 2023 y el 53.9% en 2022.

Implicaciones para consumidores y comercios

El auge de los meses sin intereses ha traído beneficios tanto a los consumidores como a los comerciantes. Para los compradores, representa una opción atractiva que facilita las compras sin la necesidad de pagar el total de una sola vez, lo que permite un acceso más flexible a productos que podrían ser inaccesibles de otro modo. Es importante, no obstante, señalar que, pese a que se promueven como una alternativa sin costo, cada mensualidad se suma a las responsabilidades de pago de la tarjeta de crédito, lo que puede ocasionar problemas si no se cumplen los pagos puntualmente.

Veintisiete años desde su llegada, los meses sin intereses se han establecido como un elemento clave en los hábitos de consumo en México. No solo se aplican en tiendas departamentales, sino también en una variedad de comercios y plataformas de ventas online, lo que evidencia su relevancia y capacidad de adaptación en la actualidad. Los consumidores deben ser conscientes de su responsabilidad al usar este esquema de pago, manejando su presupuesto adecuadamente para evitar cargas financieras excesivas.