Mercadona impulsa su expansión apostando por el turismo

La transformación de la industria turística en España no solo está impactando la hostelería, sino también áreas como el comercio y la alimentación. En 2025, el turismo generó un significativo impacto económico, con ingresos de 1.800 millones de euros en Mercadona, lo que equivale al 4,5% de sus ventas brutas.

Aumento del gasto turístico

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que en 2025 el gasto total de los visitantes internacionales en España alcanzó aproximadamente 134.700 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 6,8% en relación al año anterior. Este aumento es relevante y se alinea con el incremento en el número de turistas que eligen España como destino. En los primeros ocho meses de este año, los turistas extranjeros gastaron cerca de 99.900 millones de euros, lo que significa un aumento del 8% en comparación con el mismo periodo de 2024, reflejando una tendencia ascendente tanto en la cantidad de visitantes como en su gasto.

Mercadona en el comercio minorista

El turismo en crecimiento ha afectado positivamente a Mercadona. La cadena de supermercados observó un incremento de las ventas provenientes de turistas, que pasaron de 750 millones de euros en 2021 a los 1.800 millones de euros en 2025. Este fenómeno se traduce en un aumento del porcentaje que estas ventas representan en relación a sus ingresos totales, subiendo del 2,7% en 2021 al 4,5% en 2025.

En años anteriores, Mercadona también reportó un incremento notable en sus cifras: 1.060 millones de euros y 3,4% en 2022, 1.340 millones de euros y 3,8% en 2023, y 1.550 millones de euros y 4% en 2024. Estos valores se calculan a partir de compras efectivamente realizadas con tarjetas extranjeras, lo que proporciona una visión clara de la influencia del turismo en su red de distribución.

Con alrededor de 1.600 tiendas en todo el país, Mercadona continua destacándose en el sector minorista, ostentando una cuota de mercado cercana al 30%, significativamente superior a la de sus competidores. Esta amplia presencia en España le permite capitalizar el crecimiento del turismo, especialmente en comunidades autónomas con alta afluencia de visitantes.

Futuro del turismo en España

La recuperación del sector turístico en España es evidente, superando los efectos provocados por la pandemia. En 2025, el país dio la bienvenida a 96,8 millones de turistas, y se espera que esta cifra continúe en ascenso, con la ambición de alcanzar los 100 millones de visitantes anuales en el futuro. Este crecimiento estará probablemente acompañado por un aumento en el gasto turístico, el cual se ha disparado desde 34.900 millones de euros en 2021 hasta 134.712 millones en 2024.

El auge del turismo en España no solo tiene un impacto positivo en el sector de la hostelería, sino que también está llevando a una transformación en el comercio minorista, creando nuevas oportunidades para el crecimiento económico en todo el país.