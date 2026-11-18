En Europa, el desafío de equilibrar la convivencia de mascotas y la vida silvestre es considerable, dado que aproximadamente 340 millones de animales de compañía habitan el continente. Esta cifra se desglosa en 127 millones de gatos y 104 millones de perros, lo que refleja un crecimiento del 11% en 2022. Se estima que el 44% de los hogares en la Unión Europea (UE) tiene al menos una mascota, un panorama que suscita dudas sobre cómo estas especies influyen en la biodiversidad local.

Conflictos entre Bienestar Animal y Conservación

La UE cuenta con una legislación ambiental sólida que incluye directivas relacionadas con aves y hábitats. Sin embargo, las normativas sobre el bienestar de los animales de compañía todavía están en etapa inicial. Esta falta de alineación provoca un vacío legal en casos donde los animales domésticos afectan negativamente a las especies silvestres. Miguel Ángel Gómez-Serrano, investigador de la Universitat de València, resalta que la situación es apremiante, especialmente por el impacto de mascotas como los gatos en la fauna local.

Gatos y su Repercutida en la Biodiversidad

El gato doméstico asilvestrado se considera uno de los depredadores invasores más perjudiciales a nivel global. Un metaanálisis publicado en PNAS en 2016 evidenció que estos felinos han provocado la extinción de 63 especies de aves, mamíferos y reptiles desde 1500, lo que representa aproximadamente el 26% de todas las extinciones de este tipo. A pesar de un reconocimiento general sobre el problema que los gatos representan para la fauna silvestre, Europa no ha tomado pasos decisivos para clasificarlos como especies invasoras, una situación que restringe las opciones legales para su control. La complejidad aumenta ya que incluso los gatos de casa, que tienen acceso al exterior, cazan pequeños vertebrados y aves.

Las estrategias para manejar las colonias de gatos varían entre los Estados miembros y van desde la captura y eliminación hasta programas de captura, esterilización y retorno (CER). Sin embargo, ninguna de estas estrategias ha demostrado ser efectiva para mitigar el impacto negativo en la fauna silvestre a corto plazo. Además, la problemática se intensifica con el aumento de perros sueltos que también pueden cazar y transmitir enfermedades a especies nativas.

Limitaciones del Reglamento sobre Bienestar Animal

El 17 de junio de 2026, se firmó el Reglamento (UE) 2026/1818 por parte del Parlamento y el Consejo de la UE, el cual establece la primera legislación sobre el bienestar y trazabilidad de perros y gatos. Este reglamento, que entrará en vigor el 31 de agosto de 2028, se enfocará en la cría, venta e identificación de estos animales, pero no abordará la protección de la fauna silvestre ni la biodiversidad. Esta omisión deja a las especies autóctonas expuestas a los efectos de las mascotas.

Un estudio que fue publicado en Nature Communications en diciembre de 2023 establece que los gatos en libertad son responsables de la depredación de 2,084 especies, de las cuales 347 (casi el 17%) están amenazadas. En España, un análisis realizado en Gran Canaria revela que el 17,3% de los gatos atrapan presas para llevar a sus hogares, alcanzando más de 1,7 millones de presas al año, todas pertenecientes a especies endémicas.

La situación actual resalta la urgente necesidad de revisar la legislación europea, para abordar adecuadamente el complejo problema que representa la interacción entre mascotas y vida silvestre, con el fin de preservar la biodiversidad en un contexto donde las especies domésticas continúan en aumento.