El icónico fontanero de Nintendo, Mario, es reconocido en el mundo de los videojuegos por ser un héroe intrépido, siempre listo para rescatar a quienes están en apuros. Sin embargo, su trayectoria cuenta con un giro sorprendente, donde se convierte en un villano, algo poco habitual en las narrativas de los videojuegos en los que ha participado. Este inesperado cambio de roles se observa en el título Donkey Kong Jr., que llegó hace más de 40 años a las máquinas recreativas y eventualmente a la consola NES, lo que marcó un hito en la historia de los videojuegos.

Un cambio de roles sorprendente

En Donkey Kong Jr., cuya narrativa se desarrolla como una secuela del conocido Donkey Kong, Mario es presentado en un papel inusitado. En el título anterior, Mario había demostrado ser el valiente héroe al salvar a la dama en peligro, Pauline, de las garras de Donkey Kong. Sin embargo, en esta entrega, los papeles se invierten. Después de haber capturado a Donkey Kong, Mario se convierte en el antagonista al encerrarlo en una jaula. Este desarrollo revela una dinámica innovadora, donde el hijo de Donkey Kong, Donkey Kong Jr., asume el papel protagónico con la misión de liberar a su padre, convirtiéndose así en el nuevo héroe de la historia.

La mecánica del juego sigue la línea de su predecesor, enfrentando a los jugadores a diversos niveles repletos de obstáculos, enemigos y trampas que deben sortear. A medida que los jugadores avanzan en la aventura, la tensión crece, llevándolos al enfrentamiento final en el último nivel. En este clímax, Donkey Kong Jr. logra liberar a su padre de su confinamiento, frustrando así los planes de Mario, quien, en un giro irónico del destino, finalmente experimenta la derrota. Este cambio narrativo no solo aporta un aire fresco al juego, sino que invita a los jugadores a experimentar una perspectiva diferente en la que los roles de héroe y villano no son tan predecibles.

Un villano en la historia de los videojuegos

A pesar de esta breve aparición de Mario en un papel villanesco, esta representación no se ha repetido en futuras entregas. Tras Donkey Kong Jr., el personaje fue cuidadosamente diseñado para mantenerse alejado de cualquier connotación de maldad. Para asegurar que los jugadores no lo asociaran con el papel de antagonista, se realizaron cambios notables en su diseño gráfico. Esto dio como resultado una versión de Mario que, aunque reconocible por su vestimenta característica, presentaba un cuerpo más delgado y una apariencia más alta. Esta evolución en su estética podría haberlo llevado a ser confundido con otros personajes como Wario o Waluigi, si no fuera por su tradicional indumentaria.

Aunque su transformación momentánea en villano fue un evento aislado, dejó una marca significativa en la historia del entretenimiento interactivo. Desde ese momento, Mario ha sido presentado de manera consistente como el héroe que salva el día, una figura emblemática que ha servido de inspiración a generaciones de jugadores. Esta dualidad en la narrativa de Nintendo destaca que incluso los héroes más queridos pueden tener un lado oscuro, aunque sea de manera temporal y en el contexto de un videojuego clásico que ha perdurado en la memoria nostálgica de los aficionados.

En la amplia y rica historia de los videojuegos, Mario permanece como un símbolo de valentía y heroísmo. Su breve incursión en el papel de villano no solo demuestra la creatividad de los desarrolladores en la construcción de historias, sino también cómo estas dinámicas pueden expandir la comprensión que tenemos de los personajes que amamos. Así, la dualidad de Mario como héroe y villano resalta la complejidad del carácter en la narrativa de los videojuegos.