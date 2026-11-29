Un consorcio internacional de científicos, que incluye a la Universidad de Oxford y al Centro de Salud de Areópolis, ha llevado a cabo un estudio sobre la singularidad genética de la población de Profunda Mani, ubicada en el extremo sur de la península del Peloponeso. Este estudio se basa en un exhaustivo análisis genético de los habitantes locales y muestra que su linaje se ha mantenido ininterrumpido desde los primeros asentamientos de habla griega en la Edad del Bronce.

Aislamiento y su Consecuencia Genética

Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista Communications Biology en febrero de 2026. Se evidenció que más del 50% de los hombres de Profunda Mani comparten un antepasado masculino que vivió aproximadamente en el siglo VII. Este fenómeno, conocido como cuello de botella demográfico, sugiere que se produjo una considerable disminución de la población, probablemente durante la plaga de Justiniano y la posterior pérdida del control bizantino.

El estudio fue realizado por investigadores como el biólogo Leonidas-Romanos Davranoglou y el médico Anargyros Mariolis, quienes obtuvieron muestras de ADN de 102 voluntarios. Se centraron en marcadores uniparentales, los cuales son útiles para analizar la herencia genética y para crear un mapa genómico que refleja la historia demográfica de la región.

Diversidad en la Herencia Genética

En contraste con el linaje paterno, el análisis del ADN mitocondrial, que se hereda por la línea materna, mostró una notable diversidad. Este linaje materno tiene raíces en varias áreas, incluidos los Balcanes y el norte de África. Alexandros Heraclides, de la Universidad Europea de Chipre, destacó que el entorno propició un sistema patriarcal que limitó los contactos externos y facilitó el matrimonio entre mujeres de clanes locales. Esta estructura social ha permanecido casi intacta hasta el siglo XX.

La geografía montañosa de la región, caracterizada por el macizo del Taigeto, ha actuado como una barrera natural, evitando la llegada de nuevos pobladores y las influencias externas que han afectado al resto de los Balcanes. A lo largo de los siglos, los habitantes han mantenido tradiciones únicas, incluida la veneración a los dioses olímpicos hasta el siglo IX, como documentó el emperador bizantino Constantino VII Porfirogéneta.

Relevancia para la Investigación Biomédica

El descubrimiento de esta comunidad, que ha logrado preservar su identidad genética en un entorno en constante cambio, representa un recurso valioso para futuras investigaciones biomédicas. Este estudio abre la posibilidad de establecer vínculos entre la variación genética, la historia demográfica y la predisposición a enfermedades hereditarias. La participación activa de la población local en la investigación destaca la importancia de la tradición oral, que ha acompañado la comprensión moderna de sus orígenes.

En conclusión, el análisis exhaustivo de los maniotas no solo revela una rica herencia genética, sino que también proporciona una visión más profunda sobre su evolución aislada en el contexto europeo, convirtiéndose en un referente esencial para el estudio de la genética humana.