Maldiciones en plomo, la venganza de los romanos antiguos

Los problemas cotidianos de los ciudadanos en la antigua Roma, como robos, disputas y deseos de venganza, son asombrosamente similares a los que enfrentamos hoy. Uno de los aspectos más fascinantes de este periodo histórico era la creación de defixiones, o tablillas de maldición, que tenían el propósito de invocar la intervención divina en asuntos personales. A través de estas antiguas prácticas, se puede observar la intrincada relación entre la vida de los romanos y lo sobrenatural.

La conexión entre las defixiones y los conflictos personales

Las defixiones eran elaboradas principalmente con plomo y contenían nombres, invocaciones y peticiones dirigidas a las deidades. Este ritual simbolizaba una búsqueda de justicia o venganza ante ofensas recibidas. Cuando estaban completas, estas tablillas eran dobladas, enrolladas o colocadas en lugares sagrados como tumbas, pozos o templos, con el fin de establecer contacto con fuerzas sobrenaturales.

Los textos que se han encontrado en estas tablillas indican que no necesariamente se deseaba la muerte de una persona; en muchos casos, el objetivo podía ser causar molestias a un adversario, influir en un juicio o recuperar objetos robados. Ejemplos de esta práctica se han descubierto en diversas comunidades del mundo grecorromano, sugiriendo que la búsqueda de justicia personal era un fenómeno común.

Descubrimiento de maldiciones en Aquae Sulis

Un hallazgo destacado de defixiones se realizó en la antigua ciudad romana de Bath, conocida como Aquae Sulis. Allí se recuperó un conjunto de cerca de 130 tablillas que datan de entre los siglos II y IV d.C. Estas piezas ofrecen una visión interesante sobre las preocupaciones de los visitantes de las termas, muchas de las cuales estaban vinculadas con el robo de objetos personales.

Un caso notable es el de un individuo que solicitó a la divinidad que castigara al ladrón de su capa con capucha, sin distinguir si el culpable era hombre o mujer. Esta ambigüedad en la identificación del ladrón refleja un sentido de desesperación por justicia, que era común entre los romanos. Asimismo, algunas tablillas mencionan nombres específicos de sospechosos, lo que demuestra la individualización de las maldiciones en busca de soluciones.

La importancia histórica de esta colección llevó a su reconocimiento en el registro británico del programa Memoria del Mundo de la UNESCO en 2014, subrayando su relevancia no solo en el ámbito arqueológico, sino también para entender las dinámicas sociales del antiguo mundo romano. Estas maldiciones son más que simples plegarias; son cápsulas de tiempo que encapsulan emociones humanas universales como la rabia, la frustración y el anhelo de justicia.

Estos artefactos sugieren que la religión era una parte vital de la vida diaria en Roma. Las defixiones representaban una forma de buscar ayuda divina ante las ofensas, reflejando la creencia en el papel crucial que los dioses podían desempeñar en la justicia. Sin embargo, persiste el misterio sobre la extensión de estas prácticas entre diferentes clases sociales y cuántos realmente creían en su eficacia. Lo que es evidente es que, al igual que hoy, las complejas emociones humanas han perdurado a lo largo de dos mil años.