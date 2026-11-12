Malagueño prefiere estudiar en Europa que en España

Isaac Casado, un joven de 23 años originario de Málaga, se encuentra en Suecia, donde cursa un máster en Liderazgo para la Sostenibilidad en la Universidad de Malmö. Su decisión de estudiar en Europa, en lugar de en España, se debe a su creencia de que las universidades escandinavas proporcionan una educación más práctica y alineada con el entorno profesional. “Para vacaciones, España es ideal, pero para estudiar prefiero Europa”, expresa Casado, quien ha encontrado en su formación una excelente oportunidad para interactuar con diversas culturas.

Trayectoria educativa y experiencias internacionales

La historia académica de Isaac se inicia a los 16 años en el colegio Manuel Siurot en Málaga. Su interés por continuar estudiando en el extranjero fue incentivado por su participación en un programa Erasmus+ en los Países Bajos. Aunque sus padres, de perfil modesto—su madre es ama de casa y su padre vigilante de seguridad—tenían reservas sobre su decisión, Isaac y su profesor finalmente les convencieron. “Me encanta rodearme de personas de otras culturas”, afirma.

Tras culminar la educación secundaria, Isaac eligió la Formación Profesional (FP), comenzando un grado medio de Comercio y Marketing en el instituto Santa María de los Ángeles en Málaga. Durante ese tiempo, realizó prácticas en Praga y continuó su formación con un ciclo superior de Agencia de Viajes y Gestión de Eventos, donde también obtuvo experiencia en Cracovia. Posteriormente, se especializó como guía turístico en Málaga, un ciclo que duró un año.

Su formación académica avanzó al VIA University College en Dinamarca, donde llevó a cabo un “bachelor top-up” en Diseño y Empresa, un programa de un año y medio que permite culminar estudios previos y obtener el grado correspondiente. Durante esta etapa, recibió una ayuda pública que consistía en 800 euros al mes a cambio de trabajar entre diez y doce horas semanales. Este modelo danés es flexible y accesible para estudiantes europeos que desempeñan trabajos a tiempo parcial.

Vida en Copenhague y estudios en Malmö

Isaac ha demostrado competencia en el aprendizaje de idiomas, alcanzando un nivel C1 en inglés y danés. En diciembre de 2025, finalizará su bachelor y, gracias a la motivación de uno de sus profesores, se inscribirá en el máster de Liderazgo para la Sostenibilidad en Malmö en agosto de 2026. A pesar de residir en Copenhague, donde comparte un piso con su mejor amigo, se traslada diariamente a la universidad, un trayecto que toma alrededor de 50 minutos.

Con la intención de continuar su formación, Isaac expresa el deseo de estudiar un máster en su ciudad natal, enfatizando su conexión con sus raíces mientras busca nuevas oportunidades educativas. “Espero seguir formándome, aunque también quiero sacarme la espinita de estudiar en Málaga”, dice.

La historia de Isaac ilustra cómo los jóvenes españoles pueden beneficiarse de las oportunidades educativas en el extranjero, optimizando su formación y trazando un camino profesional que trasciende fronteras.