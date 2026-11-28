La comunidad científica se ha visto sorprendida por el redescubrimiento de una luciérnaga que no había sido observada desde 1983. El 3 de junio de 2026, en una pradera del parque estatal de Brandywine Creek, Delaware, un notable hallazgo fue realizado por Christopher Heckscher, entomólogo y ecólogo de la Universidad Estatal de Delaware, quien notó un inusual destello ámbar. Este destello pertenecía a Pyractomena similis, una especie que había estado desaparecida para la ciencia durante más de 40 años.

Un hallazgo revelador

La capacidad de identificar esta luciérnaga se debió a su característico patrón de destellos, que consiste en una serie de 10 a 20 pulsos cortos de color ámbar, utilizados por los machos para atraer a las hembras. Heckscher presenció entre ocho y doce ejemplares exhibiendo este patrón, y realizó una observación más minuciosa el 2 de julio. En esta revisión, confirmó la especie al identificar características genitales únicas de P. similis.

El primer avistamiento registrado de esta especie en 2026 tuvo lugar el 15 de mayo en el campus de investigación Janelia, Virginia, donde se identificó a varios machos. Posteriormente, el 6 de julio se realizó una confirmación microscópica de la especie. Adicionalmente, el 28 de mayo se descubrió una nueva población en una pradera cercana, lo que sugiere que el redescubrimiento en Delaware es parte de un fenómeno más amplio y no un evento aislado.

Un resurgimiento esperado

Antes de su desaparición por 43 años, Pyractomena similis había sido observada en varios lugares, incluyendo Washington D.C., Maryland, Virginia, Carolina del Sur, Alabama y Misisipi. Aunque se conoce poco sobre su ecología, se ha registrado su presencia en ambientes abiertos junto a cuerpos de agua, siendo más activa en mayo y junio. Heckscher ha mencionado que el estado natural de la pradera de Delaware podría haber favorecido la reaparición de esta especie, a diferencia de otros campos que están sometidos a prácticas agrícolas y ganaderas.

Este redescubrimiento ha coincidido con un renovado interés en especies que se creían extintas; en mayo de 2024, la organización Re:wild incluyó a P. similis entre las 25 especies más buscadas. La investigación actual sugiere que no todas las especies que han desaparecido están extintas y que muchas podrían encontrarse si se llevan a cabo búsquedas más adecuadas. Aún así, las amenazas como la pérdida de hábitat y la contaminación lumínica siguen planteando retos importantes para su conservación.

En resumen, el hallazgo de Pyractomena similis no solo marca la reaparición de una especie que había estado perdida durante años, sino que destaca la necesidad de preservar y restaurar los ecosistemas naturales. La continuidad en la búsqueda de esta luciérnaga y otros insectos afines podría ofrecer más información sobre la biodiversidad en la región y el estado ecológico de nuestros hábitats naturales.