Luces y adornos navideños suponen riesgos según expertos

Con la llegada de la temporada navideña, muchas familias se entregan a la tradición de adornar sus hogares con luces y decoraciones festivas. Este acto de embellecer los espacios para celebrar con alegría y calidez puede tener implicaciones más allá de lo estético. En efecto, se estima que el uso de estas luces puede incrementar el consumo eléctrico en los hogares hasta un 7%. Este aumento genera inquietudes a dos niveles: primero, respecto al efecto que tendrá sobre la factura de energía, y segundo, sobre la seguridad en el hogar, dado que las luces no certificadas representan un riesgo significativo de cortocircuitos e incendios. Ante este panorama, Eduardo Llamas Esparza, quien ha sido presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la República Mexicana, enfatiza la importancia de que la población tome precauciones necesarias para mitigar estos riesgos.

Recomendaciones sobre la compra de luces

Llamas Esparza subraya la importancia de adquirir luces navideñas en establecimientos reconocidos y aprobar la verificación de la certificación oficial en los productos. Las luces que llevan un sello NOM de México garantizan que el consumidor está utilizando artículos que cumplen con estándares de calidad y seguridad. La simple acción de verificar esta etiqueta puede ser vital para evitar tanto problemas eléctricos como la contrapartida de disfrutar la festividad sin incidentes. Además, también hace hincapié en el uso de multicontactos, destacando que estos dispositivos, aunque parecen convenientes, pueden ser una fuente de sobrecalentamiento en el alimentador de energía, lo que aumenta considerablemente el riesgo de accidentes. Lamentablemente, muchas viviendas en México no cumplen con la normativa eléctrica adecuada, lo que lleva a un uso excesivo de extensiones y multicontactos en lugar de tener instalaciones adecuadas.

Seguridad al usar aparatos de calefacción

La temporada invernal trae consigo el descenso de temperatura, lo que a su vez implica un aumento en el uso de aparatos de calefacción. Considerando este entorno, Llamas Esparza brinda recomendaciones útiles para maximizar la seguridad y eficiencia de estos dispositivos. Insiste en mantener las ventanas cerradas mientras los calentadores están en funcionamiento, ya que esto ayuda a mejorar su rendimiento al evitar la dispersión del calor. También sugiere programar los calefactores para que no funcionen durante toda la noche, y apagarlos antes de dormir, lo que no solo contribuye a prevenir accidentes, sino que también ayuda a un uso más racional de la energía eléctrica. Esta doble estrategia de precaución y ahorro es esencial no solo para mantener el confort en casa, sino también para evitar un incremento excesivo en el consumo eléctrico.

Impacto del uso de luces navideñas en la factura eléctrica

Es indudable que las luces navideñas añaden un toque mágico y festivo a los hogares, pero su impacto en la factura eléctrica no debe ser subestimado. Aunque es cierto que estas decoraciones pueden incrementar el consumo eléctrico entre un 5 y un 7% durante diciembre, Llamas Esparza aclara que este aumento es relativamente moderado. En comparación con el significativo gasto energético que se presenta en meses de verano, cuando el uso del aire acondicionado se eleva considerablemente debido a las altas temperaturas, la contribución de las luces navideñas al total del consumo es mucho menor. Esta es una buena noticia para quienes quieren disfrutar de las festividades sin una carga financiera excesiva en sus recibos de energía.

En conclusión, es fundamental que los ciudadanos tomen conciencia sobre la seguridad eléctrica en sus hogares, especialmente durante las celebraciones navideñas. El simple acto de revisar las instalaciones eléctricas y adquirir productos con la certificación adecuada se vuelve vital para disfrutar de una temporada que sea tanto alegre como segura. Con el adecuado enfoque en la seguridad y el consumo energético, las familias pueden celebrar con confianza y tranquilidad, asegurando que sus hogares no solo estén adornados, sino también protegidos.