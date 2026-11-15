Los natufienses incorporaban a niños en la creación de arte en arcilla

Un estudio arqueológico reciente en el Levante meridional ha demostrado que entre 15.000 y 11.600 años atrás, grupos de cazadores-recolectores, conocidos como los natufienses, estaban creando figuras de arcilla. Curiosamente, las evidencias encontradas sugieren que tanto adultos como niños participaban en este proceso de modelado.

Hallazgos Arqueológicos y su Importancia

Investigadores de la Universidad de Jerusalén analizaron alrededor de 150 fragmentos de artefactos de tres yacimientos en Palestina. Su investigación se basó en 40 kilos de arcilla recolectada, de los cuales al menos 15 figuras modeladas de animales y humanos fueron identificadas. Un hallazgo notable es la presencia de huellas dactilares en cerca de 60 de estas piezas, lo que indica que menores de edad estaban involucrados en el modelado. Según Laurent Davin, el principal autor del estudio, las huellas en el torso de una figura humana muestran que tanto adultos como niños contribuyeron, sugiriendo que estas figuritas podrían haber tenido un propósito educativo. Esto plantea la posibilidad de que los niños aprendieran relatos y tradiciones culturales a través de la manipulación de estas pequeñas esculturas.

Aspectos Técnicos y Sociales de la Manufatura

La investigación de las huellas dactilares permitió concluir sobre la edad y el género de los creadores. La mayoría de las figuras fueron elaboradas por mujeres y niños, algunos de ellos con menos de 10 años. No obstante, también se hallaron piezas que pudieron ser moldeadas por hombres. Este descubrimiento es relevante ya que desafía la noción convencional de que la utilización de la arcilla para fines simbólicos en el Oriente Próximo emergió con el desarrollo de la agricultura durante el neolítico. Al establecer que estas manifestaciones artísticas se produjeron en sociedades cazadoras-recolectoras, los investigadores ofrecen una nueva visión sobre la cultura y la práctica artística de nuestros antepasados.

Implicaciones para la Historia de la Cerámica

Investigaciones previas en la República Checa habían registrado esculturas de arcilla con huellas dactilares que podrían pertenecer a niños, datando de hace aproximadamente 30.000 años. Sin embargo, el estudio realizado por el equipo de Jerusalén presenta la evidencia más antigua de estas tradiciones en el contexto del Cercano Oriente. Los arqueólogos siguen indagando en el legado cultural de los natufienses, habiendo revelado otros hallazgos significativos en años recientes, como la representación de interacciones entre humanos y animales de hace 12.000 años. La relevancia de estos hallazgos no se limita a su contribución al entendimiento de las técnicas artísticas de la prehistoria; también destacan que los niños jugaban un papel activo en la cultura y creatividad de su época, un aspecto poco documentado en sociedades antiguas.

Este estudio, por lo tanto, no solo proporciona información sobre la cerámica y el arte prehistórico, sino que también resalta la participación infantiles en la cultura, desafiando la concepción tradicional sobre el desarrollo social en los inicios de la civilización.