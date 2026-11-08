Linux se posiciona como el sistema preferido por gamers de Steam

Un fenómeno interesante en el ámbito de los videojuegos ha sido revelado por la encuesta de hardware y software de Steam: la distribución de Linux, CachyOS, ha superado a SteamOS en popularidad entre los jugadores de esta plataforma. A pesar de ser menos conocida, CachyOS ha ganado protagonismo gracias a su enfoque en la optimización y el rendimiento en hardware moderno, atrayendo a usuarios que buscan maximizar el potencial de sus equipos.

Crecimiento notable de CachyOS

Aunque la cuota de mercado de CachyOS aún es reducida en comparación con Windows, su crecimiento ha sido significativo. Basada en Arch Linux, esta distribución se distingue por ofrecer actualizaciones rápidas y un rendimiento optimizado, convirtiéndola en una opción atractiva para los gamers que optan por Linux. Las configuraciones implementadas por sus desarrolladores están diseñadas para que los usuarios aprovechen al máximo sus componentes, evitando complicaciones en la configuración que son comunes en otras distribuciones.

El informe de octubre ha indicado un aumento del 0,9% en el uso de Linux en general, mientras que los incrementos fueron del 1,2% y 0,4% para Windows 11 y macOS, respectivamente. Por otro lado, Windows 10 experimentó una disminución del 2,5% en su cuota de usuarios. Estos datos sugieren un crecimiento lento pero constante de Linux entre los jugadores de Steam, un cambio que podría modificar el panorama tradicionalmente dominado por Windows.

Hardware utilizado por los jugadores de Steam

Información crucial sobre el hardware de los jugadores ha sido proporcionada por la encuesta de Steam. En el área de las tarjetas gráficas, la GeForce GTX 1060, que había sido la GPU más popular durante varios años, ha sido superada por la GeForce GTX 1650 en 2022. Hoy en día, el mercado está dividido entre las tarjetas GeForce RTX 3060, 3050 y 4060, mientras que la GTX 5090 apenas representa el 0,41% de los usuarios. Esto muestra que, a pesar de la disponibilidad de modelos de gama alta de NVIDIA, la mayoría de los gamers elige opciones más asequibles.

Respecto a los procesadores, AMD ha logrado acaparar un 47,37% del mercado, siendo más populares los CPUs que superan los 3,7 GHz. Intel, en contraste, retiene un porcentaje mayor de usuarios que emplean CPUs en el rango de 2,3 GHz a 2,69 GHz. Además, la mayoría de los usuarios de Steam cuenta con 16 GB de RAM, alcanzando un 41,42%, mientras que las configuraciones de 32 GB siguen de cerca con un 37,06%.

Estos datos evidencian que, a pesar de la tendencia hacia configuraciones de alto rendimiento, muchos jugadores utilizan sistemas más modestos que les permiten disfrutar de juegos a resoluciones de 1080p y 1440p, alcanzando 60 fps estables, aunque no llegan al nivel gráfico exigido por los más entusiastas, como Digital Foundry.

Los resultados de esta encuesta sugieren que, a pesar de que los fabricantes promuevan especificaciones avanzadas, una gran parte de la comunidad gamer se adapta a configuraciones más accesibles, buscando opciones que se encuentren al alcance de un público más amplio.