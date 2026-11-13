Ley de Bienestar Animal permite apelar por perros sin bozal

La legislación vigente sobre la tenencia de mascotas en comunidades de vecinos establece que no se puede iniciar acciones legales solo por la presencia de un perro sin bozal en áreas comunes. De acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), es crucial que las reclamaciones se fundamenten en los motivos definidos en el artículo 7.2, el cual prohíbe conductas que puedan afectar la convivencia o resultar molestas y peligrosas.

Normativa y responsabilidades

De acuerdo con el artículo 7.2 de la LPH, solo se puede tomar acción contra el dueño del perro si su comportamiento provoca alteraciones en la convivencia. Por lo tanto, si un perro se desplaza en el ascensor o el portal sin bozal, esto no constituye un motivo suficiente para acciones legales, a menos que haya pruebas de que dicha conducta encaja en las actividades prohibidas según la ley.

Por otro lado, la Ley de Bienestar Animal indica que los propietarios de mascotas deben evitar causar molestias, peligros o daños, pero no impone de manera general el uso de bozal en los espacios comunes. Esto otorga cierta flexibilidad para mantener una tenencia responsable de los animales, mientras no perturben la paz comunitaria.

Pasos a seguir ante un incumplimiento

Si un vecino tiene razones legítimas para quejarse, lo primero que debe hacer es solicitar formalmente, a través del presidente de la comunidad, al dueño del perro para que detenga la actividad molesta. Esta acción puede surgir a iniciativa del presidente o por solicitud de otros propietarios. En caso de que no se actúe tras esta petición, la junta de propietarios puede facultar al presidente para emprender acciones legales mediante un juicio ordinario, lo que requiere una adecuada documentación del proceso.

La demanda elevada al juez puede incluir solicitudes de medidas cautelares, que permitirían suspender inmediatamente la actividad perturbadora. Si la demanda es aceptada, el juez podrá ordenar el cese definitivo de la molestia y el pago de indemnizaciones por los daños causados. En situaciones más graves, esta prohibición puede extenderse hasta por tres años o incluso llevar a la pérdida de derechos sobre la propiedad.

Es fundamental que cada comunidad conozca sus estatutos y las normas de régimen interno, dado que estas pueden regular el uso y convivencia en los espacios compartidos. Cualquier propuesta para modificar estas normativas debe ser discutida en una junta, garantizando que se mantenga dentro del marco legal vigente.

El incumplimiento de las decisiones judiciales puede acarrear sanciones adicionales por desobediencia, lo que resalta la importancia de contar con un marco claro y respetado en lo que respecta a la tenencia responsable de animales en comunidades de vecinos, tanto por propietarios como por inquilinos.