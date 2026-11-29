A lo largo del tiempo, la limpieza de las lavadoras ha suscitado diversas opiniones entre los especialistas en electrodomésticos. Recientemente, Diego Fernández, ingeniero químico y creador de contenido, ha indicado que no es recomendable mezclar vinagre con bicarbonato, ya que esta combinación produce una reacción que disminuye la eficacia de ambos productos. En lugar de ello, propone el uso de ácido cítrico, el cual se presenta como una opción más efectiva.

La eficacia del ácido cítrico

Para limpiar el tambor de la lavadora, Fernández recomienda colocar cuatro cucharadas de ácido cítrico en un tambor vacío y seleccionar un ciclo de limpieza prolongado con agua caliente. Este procedimiento debe repetirse cada tres o cuatro meses para asegurar que el electrodoméstico se mantenga limpio adecuadamente.

No obstante, es crucial entender que este método puede no ser adecuado para todos los modelos de lavadoras. Por ejemplo, la empresa Bosch ha señalado en su sitio web que el uso de ácido cítrico puede resultar agresivo para los componentes de goma, lo que podría provocar un desgaste prematuro. Por ello, la marca aconseja el uso de un limpiador específico que ha sido probado para sus dispositivos, resaltando así la importancia de seguir las pautas del fabricante.

Recomendaciones y advertencias en limpieza

Por otra parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también menciona tanto el ácido cítrico como el vinagre y otros desincrustantes como alternativas válidas para la limpieza del tambor. No obstante, enfatiza la necesidad de consultar el manual del usuario del aparato. En el caso del vinagre, la OCU recomienda ejecutar un ciclo largo con la lavadora vacía y emplear la cantidad adecuada de producto.

Es esencial tener presente que no todos los limpiadores son apropiados para cada tipo de lavadora. La advertencia de evitar el ácido cítrico en las lavadoras Bosch ejemplifica la necesidad de considerar las especificaciones de cada modelo antes de seleccionar un método de limpieza, a fin de preservar tanto la funcionalidad como la durabilidad del aparato en el tiempo.

En resumen, aunque el ácido cítrico puede ser una alternativa eficaz para la limpieza de la lavadora, su utilización debe ser analizada dependiendo de cada situación. Se recomienda seguir siempre las indicaciones del fabricante para asegurar el mejor cuidado del electrodoméstico y evitar daños en sus componentes. Mantener la lavadora en óptimas condiciones no solo extiende su vida útil, sino que también mejora la calidad del lavado de la ropa.