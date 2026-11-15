La primera máquina de Google, un hito en la historia digital

En 2028, Google celebrará 30 años desde su fundación. Este buscador, creado en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, se ha consolidado como un emblema de la era digital y un pilar fundamental de la economía mundial a través de su empresa matriz, Alphabet. En la actualidad, Google compite en el mercado con gigantes como Nvidia, Apple, Microsoft y Amazon, destacándose por su capitalización bursátil.

BackRub y PageRank: los comienzos de Google

Los orígenes de Google se encuentran en un proyecto llamado BackRub, que Page y Brin comenzaron a desarrollar en 1996 mientras cursaban posgrado en la Universidad de Stanford. Este buscador inicial se centraba en la indexación web mediante un algoritmo innovador conocido como PageRank, que medía la relevancia de las páginas web a partir de la cantidad y calidad de los enlaces que recibían, de forma análoga a las citas en los artículos académicos. En abril de 1998, presentaron su trabajo titulado The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine, sentando así las bases de la tecnología que transformaría la búsqueda en internet.

El primer servidor de Google

Para llevar a cabo su idea, Page y Brin tuvieron que crear un ordenador capaz de gestionar su programa de rastreo. Su primer equipo fue una construcción rudimentaria hecha a partir de diez discos duros de 4 GB cada uno, sumando un total de 40 GB de almacenamiento. Aunque hoy en día este sistema parece anticuado, en su época era capaz de indexar 24 millones de páginas en solo una semana. Curiosamente, esta máquina fue decorada con bloques de Lego, específicamente de la marca Mega Bricks, lo que no solo le otorgó un aspecto distintivo y modular, sino que también facilitó el acceso a su interior para futuras mejoras. La elección de piezas de juguete para su diseño contribuyó a un esquema de colores que muchos consideran similar al logo de Google, creado más tarde por Ruth Kedar en 1999.

Importancia del primer PC y su ubicación actual

El primer servidor de Google, a pesar de su corta vida útil, fue rápidamente reconocido por su relevancia histórica. Estuvo exhibido en el Gates Computer Sciences Building de la Universidad de Stanford entre 2003 y 2010, y actualmente forma parte de la colección del Octágono del Centro de Ingeniería Jen-Hsun Huang. Este cambio de ubicación destaca tanto el avance tecnológico de Google como su profunda conexión con la investigación y el desarrollo en Stanford, consolidando a la universidad como un lugar clave para la innovación en Silicon Valley.

Hoy, Google cuenta con una extensa gama de productos, que van desde teléfonos Pixel hasta servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive, generando la mayor parte de sus ingresos a través de anuncios en su buscador. A medida que se acerca su 30 aniversario, es innegable el impacto de Google en la vida diaria de millones de personas, reflejando su evolución de un simple proyecto académico a un elemento esencial de la infraestructura digital contemporánea.