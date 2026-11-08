La increíble longevidad de Wisdom, el albatros de 74 años

En el Pacífico Norte, el atolón de Midway se prepara cada noviembre para recibir a miles de albatros de Laysan, dando inicio a su temporada de cría. Dentro de este grupo, una ave destaca por su notable longevidad. Wisdom, marcada con la etiqueta roja Z333, regresó en noviembre de 2025 con una edad estimada de al menos 74 años, lo que la convierte en el ave silvestre anillada más longeva hasta la fecha, según informes de biólogos que han seguido su trayectoria desde 1956.

Un legado de investigación

El biólogo Chandler Robbins, parte del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, fue el responsable del primer anillado de Wisdom. La identificación se llevó a cabo cuando fue observada incubando un huevo, y se estima que nació en 1951, basándose en datos recogidos a lo largo de su vida. Para asegurar un seguimiento continuo, ha tenido hasta seis cambios en su identificador debido al deterioro de las anillas metálicas, que son afectadas por el salitre y la arena de coral.

El atolón alberga la mayor colonia de albatros del mundo, con cientos de miles de parejas en periodo de reproducción. Wisdom ha mostrado una increíble fidelidad a su territorio, regresando cada año a su lugar de nidificación sin la necesidad de dispositivos de rastreo. Tras la muerte de Akeakamai, su pareja habitual, en 2024 Wisdom se unió a un nuevo macho, conocido como EX25, lo que le permitió poner un huevo tras varias temporadas sin reproducirse.

Retos de la crianza y estudios científicos

El huevo que Wisdom produjo en 2025 eclosionó el 30 de enero, convirtiéndola en un caso destacado de longevidad reproductiva. Sin embargo, su polluelo no logró sobrevivir más allá de las primeras semanas de vida, lo que subraya los retos que enfrentan estas aves marinas en su lucha por sobrevivir. Durante este tiempo, los padres deben alternar entre incubar el huevo y buscar alimento, cubriendo largas distancias por mar abierto.

La vida de Wisdom ha motivado estudios sobre el envejecimiento de las aves marinas, particularmente de aquellas que pertenecen al orden de los procelariformes. Los científicos han investigado marcadores biológicos como los telómeros, estructuras que protegen la información genética y cuyo tamaño se ha asociado con la longevidad. A pesar de que estudios en otras especies sugieren que telómeros más largos se vinculan a mejores tasas de supervivencia, no se ha encontrado evidencia concluyente respecto a Wisdom ni se han llevado a cabo análisis sobre sus telómeros específicos.

Wisdom se ha convertido en un símbolo de resistencia y longevidad, superando a varios de los científicos que han documentado su existencia. Chandler Robbins, quien la anilló por primera vez, falleció en 2017 a los 98 años, mientras que Wisdom sigue regresando anualmente al atolón de Midway para continuar su ciclo de vida y reproducción.