La FAA reactiva vuelos en EE.UU. tras fallo técnico masivo

Después de más de cuatro horas de inactividad, la Administración Federal de Aviación (FAA) ha reanudado los despegues de vuelos en todo Estados Unidos, tras un problema técnico en su sistema de control de tráfico aéreo.

El viernes, 5 de octubre, a las 7:45 p.m., la FAA detuvo todos los despegues en los aeropuertos del país por “circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”, a raíz de una falla en las comunicaciones. Este incidente resultó en la cancelación de cerca de 5,000 vuelos, afectando tanto a trayectos nacionales como internacionales.

Impacto y explicación del incidente

Algunas de las principales aerolíneas estadounidenses, como American, Delta y United, comenzaron a retomar sus operaciones esa misma noche después de que el espacio aéreo se abriera nuevamente alrededor de las 8:15 p.m. La situación dejó a decenas de miles de pasajeros varados, incluidos quienes permanecían a bordo de aviones que no pudieron despegar.

Durante una conferencia de prensa, Sean Duffy, secretario de Transporte, explicó que la interrupción ocurrió debido a un colapso en la red de comunicaciones de los enrutadores antiguos, que se vieron saturados y empezaron a dar información incorrecta, afectando tanto a los radares como a las teleconferencias. Pese a que el sistema fue restaurado, Duffy advirtió que los retrasos podrían durar varios días, justo en el inicio de la temporada alta de viajes por el Día de Acción de Gracias el 26 de noviembre.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, también comentó que no se encontraron indicios de un ciberataque relacionado con el problema y que investigaban si la modernización del sistema de control aéreo, que incluye nueva tecnología, habría contribuido a la sobrecarga en el sistema.

Efectos internacionales y consejos para pasajeros

Esta falla técnica tuvo repercusiones más allá de EE. UU., afectando vuelos en varios países de América Latina y Europa. Por ejemplo, la Agencia Federal de Aviación Civil de México decidió suspender todos los vuelos hacia EE.UU., ordenando a las aeronaves que permanecieran en tierra. Asimismo, aeropuertos en Argentina, Chile y Panamá reportaron retrasos y cancelaciones en sus vuelos hacia Estados Unidos.

A solicitud de la FAA, Eurocontrol, la organización responsable de la seguridad de la navegación aérea en Europa, suspendió temporalmente todo el tráfico aéreo hacia EE.UU. Esto generó confusión en los aeropuertos y ansiedad entre los pasajeros, quienes se encontraron en una situación caótica, sin información clara sobre sus vuelos.

Desde la FAA, se aconseja a los viajeros que verifiquen el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos, ya que se anticipan demoras adicionales durante el fin de semana. Esto es crucial para evitar inconvenientes en medio de una posible saturación en las terminales.

Frente a esta crisis, la FAA se encuentra bajo presión para solicitar US$50,000 millones al Congreso con el fin de modernizar la infraestructura de control aéreo y prevenir la repetición de incidentes similares en el futuro.