El esperado lanzamiento de GTA 6 ha generado un gran entusiasmo en la comunidad de jugadores, en parte debido a la rica historia y la gran jugabilidad que han caracterizado a la franquicia. Sin embargo, un aspecto que ha generado cierto descontento es la ausencia de un modo en primera persona, algo que sí estaba presente en entregas anteriores como GTA 5 y Red Dead Redemption 2. Aunque Rockstar Games no ha incluido esta opción en la última entrega, los jugadores han encontrado maneras creativas de experimentar el juego desde una perspectiva diferente. A través de un método compartido en foros en línea, han descubierto cómo activar esta vista, ofreciendo así una nueva forma de disfrutar el título.

Activando la vista en primera persona en GTA 6

Un usuario de Reddit, conocido como MuttedSpotted74, ha elaborado un tutorial que describe los pasos necesarios para habilitar la vista en primera persona. Este proceso, aunque sencillo, requiere que el jugador esté atento y sea rápido en sus acciones. A continuación se detallan los pasos a seguir:

Configurar el control : Primero, es esencial que los jugadores accedan a los ajustes del mando dentro del juego. Deben dirigirse a la sección correspondiente para cambiar la asignación del controlador. El paso consiste en asignar la opción Cámara 2/2 al panel táctil o al botón Select. No olvides guardar los cambios para asegurarse de que la configuración se mantiene activa.

: Primero, es esencial que los jugadores accedan a los ajustes del mando dentro del juego. Deben dirigirse a la sección correspondiente para cambiar la asignación del controlador. El paso consiste en asignar la opción Cámara 2/2 al panel táctil o al botón Select. No olvides guardar los cambios para asegurarse de que la configuración se mantiene activa. Ingresa a un vehículo y usa el móvil : Para llevar a cabo este truco, primero debes entrar en un coche dentro del juego. Una vez dentro, utiliza la cruceta del mando para sacar el teléfono móvil de tu personaje. Este paso es crucial, ya que activar la vista en primera persona está vinculado a esta acción.

: Para llevar a cabo este truco, primero debes entrar en un coche dentro del juego. Una vez dentro, utiliza la cruceta del mando para sacar el teléfono móvil de tu personaje. Este paso es crucial, ya que activar la vista en primera persona está vinculado a esta acción. Ejecutar la combinación de botones: Lo siguiente que debes hacer es presionar el botón Círculo (si usas PlayStation) o B (si estás en Xbox) para guardar el teléfono. Justo después de este paso, debes pulsar rápidamente el botón Select o el panel táctil. La rapidez y precisión en estos pasos son fundamentales para que la vista en primera persona se active correctamente.

Implicaciones y consideraciones del uso de este método

Aunque activar la vista en primera persona puede ofrecer una experiencia de juego nueva y emocionante, es crucial tener en cuenta que este método no es oficial y tiene varias desventajas. Al tratarse de una función no reconocida por Rockstar Games, pueden surgir diferentes inconvenientes visuales. Por ejemplo, algunos jugadores han notado que al usar armas largas, los hombros del personaje pueden atravesar la cámara, lo que puede arruinar la inmersión en ciertos momentos. Asimismo, las animaciones pueden verse algo torpes al forzar la cámara o entrar en vehículos desde esta vista.

Además, otro punto importante a considerar es que, una vez que se ha activado la vista en primera persona, regresar a la perspectiva en tercera persona no es tan sencillo. Los jugadores deben guardar su partida mientras están en la vista en primera persona y luego recargarla para desactivar este modo. Esta limitación podría ser frustrante para quienes desean alternar rápidamente entre las dos perspectivas.

Reflexiones finales

La falta de un modo en primera persona oficial en GTA 6 ha suscitado tanto decepción como ingenio en la comunidad de jugadores. Mientras algunos jugadores podrían considerar este truco como una alternativa divertida y emocionante que agrega variedad a su experiencia, otros pueden no estar dispuestos a lidiar con los problemas visuales y las restricciones que conlleva. Sin duda, este método se presenta como una opción experimental que resalta la creatividad de los jugadores y su deseo de explorar todas las posibilidades dentro del vasto mundo que ofrece GTA 6. Al final, cada jugador deberá decidir si tolerar los inconvenientes es un precio justo por la oportunidad de ver el juego desde una nueva perspectiva.