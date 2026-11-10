Joyas ocultas de Steam descubiertas en Reddit

Entre el 3 y el 9 de noviembre, se reconocieron 13 videojuegos en Steam con la categoría de “Extremadamente Positivas”. Este prestigioso reconocimiento se otorga a aquellos juegos que logran al menos un 95% de opiniones positivas, considerando un mínimo de 500 reseñas. Este hecho pone de manifiesto el aumento del interés por diversos géneros y la amplia variedad de títulos en el sector de los videojuegos actualmente.

Incorporaciones recientes a la categoría de éxito

Steam actualmente tiene un total de 1,807 juegos clasificados como “Extremadamente Positivos”. De los 13 videojuegos que recibieron esta distinción la semana pasada, la mayoría son nuevos en esta lista, mientras que dos han sido reconocidos por tercera ocasión. Algunos de los títulos más destacados son:

Deleted Wiki: Clean Up the Lost Files – Género: Incremental – 99% de críticas positivas con 570 reseñas.

– Género: Incremental – 99% de críticas positivas con 570 reseñas. A World of Keflings – Género: Citybuilder – 99% de críticas positivas con 513 reseñas.

– Género: Citybuilder – 99% de críticas positivas con 513 reseñas. Horses of Hoofprint Bay – Género: Cozy – 98% de críticas positivas con 1,196 reseñas.

– Género: Cozy – 98% de críticas positivas con 1,196 reseñas. Nientum – Op.ZERO – Género: Ritmo – 98% de críticas positivas con 572 reseñas.

– Género: Ritmo – 98% de críticas positivas con 572 reseñas. Playrooms – Género: Limpieza/Terror – 97% de críticas positivas con 505 reseñas.

– Género: Limpieza/Terror – 97% de críticas positivas con 505 reseñas. The Last Train – Género: RPG narrativo – 97% de críticas positivas con 500 reseñas.

– Género: RPG narrativo – 97% de críticas positivas con 500 reseñas. Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered – Género: Lucha – 95% de críticas positivas con 1,041 reseñas.

La amplia gama de géneros en esta selección indica un crecimiento en la popularidad de juegos centrados en la recolección de objetos, como Playrooms y Witch Cabin Cleanup. Asimismo, el regreso de títulos nostálgicos como Godzilla demuestra la eficacia de la estrategia de remasterización en el mercado contemporáneo.

Un reflejo de las tendencias en videojuegos

Las tendencias muestran una preferencia por juegos de nicho, dado que muchos de los títulos de esta lista poseen características cozy o narrativas. Esta situación sugiere que las grandes producciones no siempre conectan con los jugadores de la misma manera que estos videojuegos más pequeños. Títulos como The Last Train evidencian que las historias emotivas y experiencias de juego peculiares están siendo bien recibidas por la comunidad.

Este fenómeno resalta una posible falla en los sistemas de recomendación y descubrimiento de videojuegos, lo que lleva a los jugadores a buscar constantemente gemas ocultas. Comunidades en línea, como el subreddit r/games, se han vuelto esenciales para encontrar recomendaciones sobre títulos que se destacan por su calidad y creatividad.

En conclusión, la última semana en Steam ha evidenciado una serie de videojuegos que, aunque quizás no sean tan conocidos, ofrecen experiencias valiosas que han sido bien valoradas por los jugadores. Estos 13 títulos recientes son una prueba de que el interés por juegos con calidad y originalidad continúa fuerte dentro de la comunidad gamer.