Con tan solo 14 años, el joven inventor Jia Mingxuan ha destacado a nivel internacional al obtener una medalla de oro en la feria de inventos de Núremberg. Su invención, un dispositivo dedicado a la recolección de agua atmosférica, busca mitigar la escasez de agua en las secas regiones de Mongolia Interior, al norte de China. Este proyecto resulta de gran importancia ante el creciente problema de la desertificación.

Desarrollo e inspiración del invento

La chispa de creatividad de Jia surgió mientras su madre cocinaba; él notó cómo el vapor se convertía en gotas sobre los azulejos. Recordó conceptos de física y decidió utilizar el principio de condensación para capturar la humedad del aire, dirigiéndola hacia las raíces de los árboles. Para llevar a cabo su idea, empleó tubos de acero comunes y botellas de plástico recicladas.

El diseño inicial incluía una caperuza que canalizaba el aire hacia un tubo enterrado, aprovechando la diferencia de temperatura entre la superficie y el subsuelo. Esta técnica permitiría que el agua se condensara y, en consecuencia, pudiera ser utilizada en un sistema de riego sin depender de fuentes externas. Sin embargo, sus primeros intentos no tuvieron éxito. Tras cuatro fracasos, Jia ajustó su diseño e incorporó un dispositivo de condensación recargable, lo que le permitió generar la diferencia de temperatura necesaria y acumular agua en el fondo del sistema.

Desafíos y perspectivas futuras

Durante el desarrollo de su proyecto, Jia enfrentó numerosos desafíos. Vivía a 30 kilómetros de distancia de su lugar de trabajo, lo que le obligaba a levantarse a las 4 de la mañana en ocasiones para probar su dispositivo antes de asistir a la escuela. Su dedicación y tenacidad han sido fundamentales para el progreso de su invención.

Con el reconocimiento obtenido en la feria de inventos, Jia Mingxuan ha iniciado una colaboración con un equipo de ingenieros en Shanghái para perfeccionar su dispositivo, con la meta de implementarlo en diversas zonas áridas del mundo. Su propósito es contribuir a los esfuerzos de reforestación en su región, donde es vital asegurar el desarrollo y la supervivencia de nuevos árboles en condiciones hídricas restrictivas.

La innovación de Jia no solo destaca en el plano técnico, sino que también simboliza el potencial de la juventud ante desafíos globales como la falta de agua y la desertificación. Mediante su invención, se espera que surjan soluciones sostenibles y viables para mejorar la situación en comunidades que enfrentan el cambio climático.