El uruguayo Jorge Drexler, de 62 años, se encuentra en Miami Beach, donde comparte sus pensamientos sobre su vida, la música y su relación con el tiempo. Su último álbum, “Taracá”, simboliza no solo su legado musical, sino también un regreso a sus raíces en Uruguay, país que lamenta no poder habitar debido a que sus hijos residen en España.

En una charla en un estudio de grabación, Drexler expresa su admiración por el candombe, un género musical afrouruguayo que él considera fundamental para la identidad cultural de su nación. “El candombe es una maravilla. Es un regalo de África a Uruguay que nos define culturalmente”, asegura, subrayando la relevancia del ritmo en su obra. El término “Taracá” es un neologismo que él forjó, inspirado en el candombe y en su interacción con el joven músico Facundo Balta.

La defensa del reguetón y la evolución musical

A pesar de su apego a la tradición musical uruguaya, también aboga por el reguetón, un género que ha enfrentado críticas a causa de su contenido y ha sido censurado en diferentes épocas. A través de sus letras, señalan cómo, a lo largo de la historia, se ha vilipendiado diversos géneros por su origen y su vinculación con el erotismo. “El ser humano ha estado cantando sobre sexo desde que empezó a cantar”, menciona Drexler, refiriéndose a la larga tradición musical con connotaciones eróticas.

Drexler critica a quienes desestimulan la música contemporánea. Reconoce que la llegada de la edad puede generar un desdén por lo nuevo, pero enfatiza la importancia de mantener una mente abierta hacia los sonidos actuales. “Es crucial comprender que lo que hoy parece un avance, mañana será parte de nuestra historia musical”, afirma.

Reflexiones sobre la salud mental y el envejecimiento

En sus reflexiones sobre el tiempo y los desafíos del envejecimiento, Drexler menciona que la presbicia se ha convertido en una de las incomodidades más evidentes de su edad. A pesar de los problemas físicos, se esfuerza por cultivar una actitud positiva hacia su cuerpo y su salud. Practicar surf lo conecta con su juventud y le brinda una gran alegría, considerándolo una actividad casi espiritual. “La música es muy dura con el cuerpo”, comparte, expresando su visión del ejercicio como una celebración de la vida.

El artista también aborda las dificultades relacionadas con la salud mental, recordando su propia lucha contra la depresión tras un período complicado en su vida. Tras reconocer su situación, decidió buscar ayuda y halló en el ejercicio y la música herramientas que lo han llevado a sanar. “Es muy importante hablar de la depresión”, subraya, sugiriendo que la apertura sobre la salud mental debería ser una prioridad en la sociedad contemporánea.

El fallecimiento de Rubén Rada, un ícono de la música uruguaya, también tiene un peso simbólico en su vida. Durante la despedida, Drexler se une a sus compatriotas para rendir homenaje cantando, evocando así su propia visión de un funeral: “debería ser la celebración de una vida”. Al reflexionar sobre el legado de Rada, comparte su deseo de ser recordado con alegría, festejando a través de la música que ha caracterizado su trayectoria.

Con “Taracá”, Jorge Drexler enriquece su legado musical al abordar temas universales que resuenan en su vida personal y carrera artística, reafirmando la relevancia de la identidad cultural y la salud mental en su mensaje.