Jensen Huang y su camino hacia el éxito en NVIDIA

Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de NVIDIA, ha decidido renunciar en 2026 tras verse envuelto en un escándalo por una supuesta infidelidad. Desde la creación de la empresa en 1993, Huang ha jugado un rol fundamental en la evolución de los chips gráficos de NVIDIA, que se han vuelto esenciales en la revolución de la inteligencia artificial.

La Trayectoria de un Visionario

Huang, nacido el 17 de febrero de 1963 en Tainan, Taiwán, se trasladó a Estados Unidos a la edad de nueve años debido a la inestabilidad en Tailandia provocada por la guerra de Vietnam. Al llegar, se alojó con un tío en Tacoma, Washington, y más tarde fue enviado a un internado en Kentucky. Desde joven, Huang trabajó en diversos empleos, incluyendo como lavaplatos en un Denny’s de Portland, donde también fue asistente y camarero. Él mismo describe estas experiencias como lecciones de vida que le enseñaron humildad y dedicación.

NVIDIA: Un Nacimiento Complicado

Huang se graduó en 1984 en ingeniería eléctrica por la Universidad Estatal de Oregón, donde conoció a su esposa Lori Mills. Posteriormente, trabajó en empresas como AMD y LSI Logic antes de fundar NVIDIA en 1993 junto a Chris Malachowsky y Curtis Priem. La empresa comenzó con un capital de 40,000 dólares y se enfocó en el diseño de chips gráficos, aunque su primer producto, el NV1, no logró captar el interés del mercado y casi llevó a la compañía a la quiebra.

Sin embargo, la situación mejoró drásticamente en 1997 con el lanzamiento del RIVA 128, un chip compatible con las especificaciones de Microsoft. Este éxito fue seguido por la presentación de la GeForce 256 en 1999, considerada la primera GPU del mundo capaz de realizar múltiples funciones gráficas al mismo tiempo.

Expansión hacia Nuevas Fronteras

Con el avance tecnológico, las GPUs de NVIDIA comenzaron a ser aplicadas más allá del ámbito de los videojuegos, destacándose en el aprendizaje automático. El auge de la inteligencia artificial generativa y la llegada de ChatGPT llevaron a NVIDIA a multiplicar su negocio de centros de datos por casi 13, afianzando su posición en el mercado.

Durante el mandato de Huang, la compañía se transformó de ser un referente en gráficos para videojuegos a convertirse en un líder en inteligencia artificial, impactando sectores como la robótica y los vehículos autónomos. A lo largo de su trayectoria, Huang ha recibido numerosos premios, incluido el reconocimiento como empresario del año por Fortune en 2017 y el título de mejor director ejecutivo otorgado por la Harvard Business Review en 2019.

La salida de Huang como director de NVIDIA representa un cambio importante en la dirección de la compañía, que deberá enfrentar un futuro incierto sin uno de sus líderes más influyentes, en un sector tecnológico que no deja de evolucionar. Su legado ha sido esencial no solo para el crecimiento de NVIDIA, sino también para el desarrollo futuro en inteligencia artificial y aprendizaje automático.