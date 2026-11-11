Javier Calvo destaca el éxito de La bola negra con bajo presupuesto

Dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, “La bola negra” ha tenido un notable impacto en la taquilla española, recaudando hasta 34,3 millones de euros en ingresos a fecha del 27 de octubre de 2026. Este éxito se traduce en la venta de más de cinco millones de entradas, posicionando la película como la cuarta más taquillera del país. Este logro es aún más impresionante considerando que la producción se realizó con un presupuesto que no superó los 15 millones de euros, gracias a la eficaz colaboración entre ambos directores.

Colaboración y narrativa

Según Calvo, el rodaje de “La bola negra” se benefició enormemente del trabajo en equipo con Ambrossi, permitiendo una distribución eficiente de las responsabilidades que resultó en un proceso de producción más fluido. El filme fue grabado en un lapso de 12 semanas que abarcó localizaciones en España y Grecia, y cuenta con una narrativa que transita por tres períodos distintos: 1932, 1937 y 2017. La historia se inspira en partes de la obra inacabada de Federico García Lorca y en “La piedra oscura” de Alberto Conejero.

Para representar adecuadamente las diversas líneas temporales de la trama, se llevó a cabo un exhaustivo proceso de selección de figurantes, que incluyó castings y revisiones de videos. Un momento destacado fue la secuencia que requería de la actriz Penélope Cruz, para la cual se movilizaron hasta 500 extras. En Granada, cerca de 250 figurantes se vistieron con trajes de la época para recrear la atmósfera de 1932.

Recepción y reconocimiento global

El filme ha sido aclamado no solo en el mercado local, sino que también ha dejado huella en la escena internacional. En su primer día de exhibición, generó 1,32 millones de euros, alcanzando 28,6 millones al final de su cuarto fin de semana. En el ámbito de la distribución internacional, Netflix compró los derechos de la película para Norteamérica, tras su presentación en el Festival de Cannes, en una transacción valorada en alrededor de cinco millones de dólares.

Asimismo, la película ha sido reconocida en varios festivales internacionales, obteniendo el premio del público en Toronto y Sídney, lo que incrementa su proyección a nivel global. Luego de recibir el Premio del Público en San Sebastián, Calvo subrayó la importancia de mantener la humildad y un enfoque metódico, mientras que Ambrossi destacó la fortaleza que les ha proporcionado su colaboración en esta aventura cinematográfica.

El elenco incluye nombres destacados como Penélope Cruz y Glenn Close, y está respaldado por productoras de renombre como Suma Content Films, El Deseo, Movistar Plus+ y Le Pacte, lo que agrega un valor significativo a la producción.

En resumen, “La bola negra” no solo ha tenido un rendimiento destacado en la taquilla en un mercado competitivo, sino que también ha puesto de manifiesto el potencial de una producción meticulosamente planificada y ejecutada por un equipo que trabaja en cohesión y creatividad, con la capacidad de resonar en audiencias de distintas partes del mundo.