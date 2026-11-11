Iznatoraf revela un vasto pasado cultural tras demolición de casas

Durante una excavación arqueológica en Iznatoraf, un pequeño municipio en Jaén, se han hallado vestigios que datan de hace aproximadamente 4.000 años. La intervención, que se llevó a cabo en una área de 100 metros cuadrados de la calle La Higuera, fue posible gracias a la demolición de varias viviendas abandonadas realizada por el Ayuntamiento para adecuar el terreno. El alcalde Pascual Manjón resaltó que entre los descubrimientos se encontraron monedas, cerámicas y herramientas, lo que sugiere una historia rica de ocupación en esta área.

Importantes hallazgos arqueológicos

Entre los numerosos objetos extraídos del suelo, hay monedas del siglo XVIII, que se asocian directamente con el reinado de Carlos III, así como otras que datan de la época de los Reyes Católicos. También se han recuperado cerámicas medievales, artefactos de la cultura musulmana y, en particular, cerámica califal y almohade. Los niveles más profundos de la excavación han revelado herramientas de sílex y hachas, lo que indica que existieron asentamientos prehistóricos en la región. Cabe destacar que la presencia de comunidades en la zona no fue continua durante los cuatro mil años, reflejándose en la documentación de evidencias de diversas épocas en la excavación.

Contexto histórico y cultural

Los descubrimientos en Iznatoraf coinciden con la historia local, avalada por el Decreto 134/2012 de la Junta de Andalucía, que incluyó el patrimonio histórico del municipio en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Este decreto afirma que las primeras evidencias de ocupación se remontan a la Edad del Bronce, durante el II milenio a.C. y también documenta vestigios de la cultura ibérica desde el siglo VI a.C. Además, se muestra la expansión del asentamiento durante la época musulmana y la construcción de estructuras defensivas. En 1235, el rey Fernando III tomó la villa tras un acuerdo con sus habitantes.

El reciente hallazgo no solo enriquece la narrativa histórica de Iznatoraf, sino que también suscita interrogantes sobre la gestión del patrimonio cultural. Con un casco histórico ya reconocido como Bien de Interés Cultural, el municipio había fomentado intervenciones arqueológicas previas, como la documentación de un tramo de muralla medieval en su antiguo castillo cristiano en 2019. Estas acciones apuntan hacia la posibilidad de crear un centro de interpretación del Fuero, buscando promover un entendimiento más profundo de su historia.

Adicionalmente, este descubrimiento apoya la discusión sobre el impacto del patrimonio en el desarrollo económico de las comunidades. Aunque el patrimonio cultural tiene el potencial de diversificar las economías locales y atraer turismo, no es una solución única ante problemas como la despoblación. Esta reflexión conecta con estudios recientes sobre la dependencia económica del turismo y la situación demográfica de la población rural en España.

En resumen, la excavación en Iznatoraf no solo revela una rica herencia, sino que también abre espacio para reflexionar sobre la importancia de la valorización y conservación del patrimonio cultural en comunidades pequeñas, presentando tanto retos como oportunidades para el futuro.