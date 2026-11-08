IPod revive con app que transforma móviles y computadoras

Desde 2022, el icónico iPod de Apple ya no se fabrica ni está disponible para la venta, lo que simboliza el cierre de un capítulo en la historia de los dispositivos que transformaron nuestra forma de escuchar música. A pesar de esto, la demanda de este gadget en el mercado de segunda mano sigue viva, afectada por la nostalgia de sus antiguos usuarios. En respuesta a esta situación, ha surgido ClassiPod, un moderno reproductor de música que homenajea al iPod, imitando su famosa rueda de clic que tantos conocieron y apreciaron.

La esencia del iPod en un reproductor contemporáneo

Disponible de manera gratuita y como software de código abierto, ClassiPod se puede utilizar en diversas plataformas, incluyendo Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Además, tiene una versión web que permite a los usuarios explorar su interfaz desde cualquier dispositivo con navegador, ayudándoles a recordar la experiencia de navegación del antiguo iPod lanzado en noviembre de 2001.

ClassiPod trae consigo características icónicas de los modelos clásicos del iPod, incluyendo Cover Flow, que facilita la visualización de carátulas de álbumes de una manera atractiva. No se limita solo a elementos del iPod Classic, sino que también incluye aspectos de versiones posteriores, como el iPod nano y el iPod touch, garantizando una experiencia auténtica y fluida para los usuarios.

Características y compatibilidad de ClassiPod

El reproductor soporta una amplia variedad de formatos de audio, como MP3, WAV, FLAC y MP4, asegurando una excelente calidad de sonido. También está diseñado para adaptarse a las tendencias actuales, permitiendo el streaming de música a través de Subsonic, una aplicación que facilita la creación de un servidor de música personal.

ClassiPod no se limita a revivir la nostalgia del iPod, sino que incorpora funciones y tecnologías contemporáneas. Sus características incluyen la búsqueda de canciones según diferentes criterios, la exploración de carpetas de música en el dispositivo y la opción de mostrar letras de canciones disponibles. La aplicación soporta 192 idiomas y ofrece opciones como un tema oscuro y temporizadores de apagado para disfrutar de la música antes de dormir.

Cómo instalar ClassiPod en diferentes dispositivos

Instalar ClassiPod es un proceso sencillo en varios dispositivos. Para los usuarios de Android, está disponible en la tienda de Google, en F-Droid o mediante un archivo APK. Sin embargo, las versiones para macOS e iOS requieren pasos adicionales para su instalación, ya que no están firmadas por un ID de desarrollador. Los usuarios de iPhone o iPad deberán descargar el archivo IPA y emplear AltStore, un procedimiento que puede resultar complicado ya que las aplicaciones no firmadas necesitan ser actualizadas cada siete días.

Para la instalación en macOS, se deben seguir estos pasos:

Descargar el archivo DMG desde su página oficial. Extraerlo en la carpeta Aplicaciones. Al abrirlo por primera vez, se presentará un bloqueo de seguridad. Acceder a Configuración del Sistema y después a Privacidad y seguridad para permitir su apertura.

ClassiPod se posiciona como una opción excelente, tanto para quienes sienten nostalgia por el iPod como para quienes buscan un reproductor de música ágil y moderno. Con su debut y funcionalidades, revive la esencia de un dispositivo que continúa dejando huella en la historia de la música digital.