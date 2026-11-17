Para el modelo iPhone Duo, Apple ha lanzado un nuevo sistema de desbloqueo facial, una adición que llega tras el éxito de ventas del dispositivo, pero que presenta una notable carencia: la ausencia de Face ID. Esta nueva función, llamada “face unlock”, formará parte de la actualización a iOS 27.3. Utilizando la cámara frontal, el sistema identifica al usuario, aunque es importante tener en cuenta que presenta significativas limitaciones en comparación con el sofisticado reconocimiento facial que Apple ha implementado anteriormente.

Características del desbloqueo facial

El desbloqueo facial requerirá que el usuario se autentique de antemano a través de Touch ID o un código de acceso. Esto significa que no se permitirá un acceso instantáneo al dispositivo; es obligatorio desbloquear primero mediante huella digital o PIN antes de poder utilizar el reconocimiento facial. Además, para funciones como Apple Pay y el acceso a contraseñas, seguirán siendo necesarios el sistema y la autenticación por Touch ID. Si el dispositivo permanece inactivo durante más de 45 minutos, el desbloqueo facial se desactivará, requiriendo que el usuario se reautentique con su huella o código.

Desafíos del iPhone Duo

La decisión de no incluir Face ID en el iPhone Duo responde a limitaciones de diseño, ya que no existe el espacio necesario para incorporar el sistema TrueDepth que se encuentra en otros modelos de la marca. Este sistema avanzado utiliza sensores capaces de crear un mapa 3D del rostro, empleando un iluminador y un proyector que dispersa más de 30.000 puntos infrarrojos. La falta de Face ID ha sido motivo de críticas por parte de los usuarios, especialmente por la a veces fallida identificación de huellas en el primer intento con Touch ID.

Recientemente, el periodista Mark Gurman ha informado que Apple está considerando prototipos del iPhone Duo 2 con Face ID. Sin embargo, la certeza sobre si esta funcionalidad estará disponible para el modelo previsto para 2027 o si se lanzará más adelante aún es incierta. Otras modificaciones, como la reubicación de la cámara frontal y la inclusión de un botón de acción similar a otros modelos de iPhone, también están en evaluación, aunque no se han tomado decisiones definitivas al respecto.

A pesar de la actualización reciente y de las esperanzas sobre el futuro del iPhone Duo, la ausencia de Face ID representa un reto importante que la empresa debe superar con los próximos lanzamientos, reafirmando su dedicación hacia la innovación y la mejora de la experiencia del usuario.

Para más detalles sobre cómo esta nueva función de desbloqueo facial impactará en el uso del dispositivo, puedes leer más en este enlace: Si tienes un iPhone Duo, esta nueva función cambiará por completo la forma de desbloquearlo.