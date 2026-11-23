Un fascinante descubrimiento en las montañas Dolomitas de Italia ha llevado a los investigadores a reconsiderar lo que conocen acerca de los osos cavernarios que habitaron esa región durante la Edad de Hielo. Un guía de montaña con 41 años de experiencia, Kurt Walde, encontró una cueva que alberga un cementerio de esqueletos de Ursus ladinicus, una especie de oso que se extinguió hace aproximadamente 24.000 años.

Un hallazgo que puede cambiar el rumbo de la historia

Walde estaba en una ladera empinada de los Dolomitas, a más de 2.850 metros sobre el nivel del mar, buscando una cueva que había sospechado que existía desde hacía años. Después de un descenso complicado y muchas tentativas, logró descubrir la entrada a la cueva, donde iluminó lo que parecía un extraordinario cementerio de esqueletos de osos. Este descubrimiento complementa los restos hallados anteriormente en la cueva de Conturines, donde los paleontólogos han trabajado desde 1987.

Los osos cavernarios encontrados en Conturines pesaban alrededor de 1.200 kg y podían alcanzar hasta 3 metros de longitud. Su dentadura sugiere que eran herbívoros estrictos, alimentándose de plantas como hierbas alpinas y hojas. Este nuevo hallazgo tiene el potencial de enriquecer considerablemente nuestro conocimiento sobre estos majestuosos animales y su vida en un clima que podría haber sido más cálido que el actual.

Un plan para proteger y analizar

El descubrimiento fue comunicado a Christian Terzer, director del Departamento de Arqueología de la provincia de Bolzano, quien tomó de inmediato medidas para salvaguardar el sitio. Con el objetivo de evitar contaminación, se instaló una reja a 20 metros de la entrada y se cubrieron las áreas vulnerables con lona. Terzer destaca que en el lugar hay “cientos y cientos de huesos”, y estima que el número de osos allí podría ser mayor que el de la cueva de Conturines.

El equipo que dirige Terzer tiene planes de reanudar su trabajo en la cueva en junio de 2027, lo que les permitirá realizar un análisis completo de los restos. Estudios anteriores indican que los huesos encontrados en la cueva de Conturines tienen entre 46.000 y 50.000 años de antigüedad, proporcionando información valiosa sobre el clima y ecosistemas de la región durante la época en que estos osos vivieron. Se espera que las nuevas excavaciones en la cueva descubierta por Walde ofrezcan una perspectiva más amplia de estos ecosistemas y una mejor comprensión de cómo los osos accedían a la cueva, un aspecto que aún permanece poco claro.

Implicaciones para la ciencia y futuras investigaciones

Las futuras investigaciones en esta cueva podrían ayudar a resolver preguntas clave sobre la interacción de los osos con su entorno y entre ellos. Martina Pacher, paleontóloga del Museo de Historia Natural de San Galo, subraya la importancia de este hallazgo para comprender mejor la morfología y el comportamiento social de los osos de las cavernas. “Si encontramos muchos esqueletos más o menos completos, tendremos una mejor oportunidad de reconstruir su apariencia”, afirma Pacher.

La cueva permanecerá cerrada al público hasta que se reanuden las excavaciones en 2027, con la esperanza de descubrir más sobre el pasado de estas criaturas y preservar el sitio en su estado original. Este descubrimiento representa un avance significativo en la paleontología y una oportunidad única para estudiar un ecosistema que ha permanecido oculto durante milenios.