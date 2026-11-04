Innovadora técnica con aluminio puede facilitar la limpieza del congelador

Un problema común que afecta a muchos hogares es la acumulación de hielo en los congeladores, lo que a menudo dificulta el almacenamiento adecuado de alimentos. Una solución innovadora que se ha propuesto para enfrentar esta situación es el uso de bolas de papel de aluminio. Aunque pueda parecer extraño, este método puede facilitar la limpieza y evitar la formación excesiva de escarcha.

El método del papel de aluminio

Esta técnica implica hacer pequeñas bolas de papel aluminio que se colocan dentro del congelador, preferiblemente en las esquinas o cerca de la parte trasera. Después de limpiar el congelador, es recomendable cubrir el suelo o las paredes con una hoja de papel de aluminio. Cuando se acumula el hielo, es posible retirar la hoja junto al hielo adherido, eliminando así la necesidad de raspar el interior del aparato. La superficie lisa del papel de aluminio propicia que el hielo se adhiera con menor fuerza, facilitando su desprendimiento.

Causas de la acumulación de hielo

De acuerdo con fabricantes como Whirlpool, la formación de escarcha en el congelador se origina principalmente por la entrada de humedad cada vez que se abre la puerta. Esta humedad puede provenir de abrir el congelador con frecuencia, de juntas que no sellan adecuadamente o de alimentos calientes o mal cerrados que se introducen en el aparato. Whirlpool aconseja descongelar el congelador al menos una vez al año, especialmente cuando la escarcha alcanza un grosor superior a 6 milímetros (un cuarto de pulgada).

Además, es crucial estar atento a las rejillas de ventilación. Si están obstruidas por paquetes de comida, esto impedirá un flujo de aire correcto, agravando el problema de la escarcha. Las guías de limpieza recomiendan el uso de espátulas de plástico o madera para raspar el hielo suavemente, evitando el uso de picahielos o herramientas afiladas que podrían dañar el congelador.

Funcionalidad del truco

Aunque la técnica del papel de aluminio parece prometedora, aún no existen estudios definitivos que confirmen su eficacia para disminuir la formación de hielo de manera considerable. El beneficio tangible parece ser mecánico, ya que el hielo se despega junto con la lámina de aluminio. Por ello, este truco es especialmente útil en congeladores que requieren descongelación manual, a diferencia de los modelos de Whirlpool que cuentan con un sistema de descongelación automática diseñado para prevenir la acumulación de escarcha.

Finalmente, se debe subrayar que, sin importar el método elegido, las buenas prácticas de almacenamiento de alimentos y la limpieza periódica del congelador son fundamentales para asegurar su correcto funcionamiento. Estas acciones no solo mejoran la eficiencia del aparato, sino que también contribuyen a extender su vida útil.