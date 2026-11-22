Ammaar Reshi, director de Google AI Studio, fue el responsable de un proyecto innovador que permitió ejecutar Windows 11 en el iPhone Duo. Este avance se conoce como WindowsiOS y tiene la capacidad de hacer funcionar el sistema operativo de Microsoft en el dispositivo de Apple sin necesidad de jailbreak, alcanzando velocidades cercanas a las nativas. Tal desarrollo representa un hito en la interacción entre los ecosistemas tecnológicos, superando las barreras que normalmente se imponen.

Soluciones Técnicas y Desafíos Enfrentados

La innovación detrás de WindowsiOS proviene de un enfoque que evita la emulación clásica. En lugar de simplemente emular una arquitectura diferente, Reshi aplicó un sistema de traducción dinámica de ARM64 a ARM64, adaptando las instrucciones de Windows en tiempo real para que se integren correctamente con el hardware del iPhone. Este método aborda las limitaciones que imponen las restricciones de iOS sobre el acceso a tecnologías de virtualización por hardware.

Para que Windows 11 funcionara en el iPhone Duo, fue necesaria la creación de una plataforma de hardware virtual completamente desarrollada. Esto incluye elementos fundamentales como el firmware UEFI, almacenamiento NVMe y capacidades de conectividad Ethernet y USB 3.0. Además, un sistema de audio compatible con Windows se integró para asegurar que la experiencia del usuario sea cómoda y sin interrupciones.

Experiencia de Usuario y Funcionalidades

WindowsiOS también cuenta con una capa de memoria virtual que simula el comportamiento del kernel de Windows 11. Esta capa permite al usuario acceder al escritorio y utilizar diversas aplicaciones, tales como Microsoft Edge para navegación, además de gestionar música, micrófono y otros recursos. Una de las características más destacadas es su interfaz optimizada para la configuración plegable del iPhone Duo; la pantalla superior actúa como visualización, mientras que la inferior funciona como teclado virtual y trackpad multitáctil, ofreciendo una experiencia similar a un portátil compacto.

Además, WindowsiOS es compatible con Prism, una tecnología que facilita la ejecución de aplicaciones x86 y x64 en procesadores ARM, lo que da la oportunidad a los usuarios de instalar software que originalmente no estaba diseñado para dispositivos móviles, ampliando significativamente las funcionalidades del iPhone Duo.

El Papel de la Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo de WindowsiOS, Reshi recibió apoyo de Gemini 4 Carbon, un modelo de inteligencia artificial que desempeñó un papel fundamental en la gestión de memoria, el motor de traducción, la plataforma de hardware virtual y la interfaz adaptada para el iPhone Duo. Sin embargo, no se proporcionó información específica sobre la proporción del código generado por esta IA, lo que genera un aura de misterio sobre su impacto en el resultado final.

Para implementar WindowsiOS, es necesario contar con un Mac con Apple Silicon, Xcode, una imagen oficial de Windows 11 24H2 ARM64 en formato ESD, y, por supuesto, un iPhone Duo. Los interesados pueden consultar el repositorio de GitHub, donde se ofrecen instrucciones detalladas sobre cómo compilar el proyecto y llevar a cabo la instalación en el dispositivo.

Este desarrollo subraya las capacidades técnicas de la inteligencia artificial y la colaboración entre diferentes ecosistemas. Además, abre nuevas posibilidades para los usuarios de productos Apple que desean disfrutar de la funcionalidad de Windows en su hardware. Sin duda, WindowsiOS es un claro ejemplo de innovación tecnológica que transformará nuestra interacción con los sistemas operativos en dispositivos móviles.