Huella de perro de 4.000 años aparece en ruinas turcas

Un hallazgo arqueológico impresionante en Turquía ha revelado una huella canina de cerca de 4.000 años de antigüedad. Esta marca fue encontrada en Tavşanlı Höyük, un destacado yacimiento de la Edad del Bronce ubicado en el oeste de Turquía, por un equipo de arqueólogos de la Universidad de Bilecik Şeyh Edebali, que ha estado llevando a cabo excavaciones en la zona desde 2021. La impresión quedó registrada en un ladrillo de barro, evidenciando la presencia de este animal en el entorno doméstico de antiguas civilizaciones gracias a las marcas de sus cuatro almohadillas digitales.

Hallazgo significativo en un antiguo asentamiento

Es importante destacar que el ladrillo que contiene la huella no fue fabricado con un propósito decorativo. Durante la Edad del Bronce, los habitantes de la región utilizaban adobe para la construcción de sus hogares, un material que se dejaba secar al sol en moldes. En el transcurso de este proceso, el perro dejó su huella por accidente, la cual fue sellada al endurecerse el barro. Más tarde, este ladrillo se integró en una estructura que fue destruida por un incendio, lo que permitió que la marca permaneciera oculta entre los escombros hasta su reciente descubrimiento.

Tavşanlı Höyük tiene una historia que se remonta a miles de años, comenzando alrededor de 8.000 años atrás. El asentamiento fue repoblado alrededor del 3200 a.C., en los albores de la Edad del Bronce, y se convirtió en uno de los principales núcleos de población de su tiempo. Sin embargo, alrededor del 1700 a.C., sufrió una devastadora destrucción, probablemente a causa de un ataque, evidenciado por el hallazgo de armas como puntas de lanza y flechas en el sitio. Además, los restos de dos individuos encontrados entre los escombros han permitido vislumbrar algunos de los trágicos eventos que ocurrieron en este asentamiento.

Relación histórica entre humanos y perros

El hallazgo de la huella del perro no solo ofrece una perspectiva sobre la arquitectura del asentamiento, sino que también resalta la antigua relación entre humanos y perros. Investigaciones publicadas en marzo de 2026 en la revista Nature indican que la domesticación de los perros tuvo lugar mucho antes de la aparición de las primeras ciudades en Anatolia. Se han encontrado restos de perros domésticos con una antigüedad aproximada de 15.800 años en un yacimiento cercano llamado Pınarbaşı, lo que confirma que estos animales eran parte integral de las comunidades humanas mucho antes del desarrollo de la agricultura.

Si bien los hallazgos sugieren que los perros desempeñaban diversas funciones en la vida cotidiana de las personas, aún persiste la incógnita sobre cómo eran tratados y si el perro que dejó la marca en Tavşanlı Höyük pertenecía a alguna familia o si simplemente deambulaba por la localidad. No obstante, la huella conservada en barro proporciona una narrativa cercana sobre la vida cotidiana de la época, reflejando un momento específico de la interacción entre humanos y animales.

El descubrimiento fue anunciado el 26 de octubre de 2026 por el arqueólogo Erkan Fidan, quien subrayó la importancia de asociar la presencia de un animal con los espacios habitables de una comunidad de hace milenios.