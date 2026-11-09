Hoy No Circula 2027: CDMX planea nuevas restricciones para híbridos

Significativos cambios en la normativa del programa de verificación vehicular del Valle de México están en camino, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y disminuir las emisiones contaminantes. Este nuevo proyecto, propuesto por la Iniciativa Climática de México (ICM), busca reconfigurar las condiciones que rigen la autorización de circulación de los vehículos, eliminando el pase automático que actualmente tienen los autos con hologramas.

Propuestas de modificación en la verificación vehicular

La propuesta sugiere la implementación de filtros más estrictos en los verificentros, siempre que sea aprobada. Entre estas medidas, está la medición del consumo real de gasolina y la supervisión de las emisiones evaporativas, que son gases que pueden escaparse del tanque incluso cuando el motor no está en funcionamiento. También se evaluarán la durabilidad de los componentes anticontaminantes de los vehículos, asegurando así su rendimiento a lo largo del tiempo.

Entre los cambios más relevantes, se destaca la eliminación del holograma Exento para aquellos vehículos que aún utilizan gasolina. Este beneficio quedaría reservado únicamente para automóviles de cero emisiones, lo cual podría tener un impacto en los propietarios de vehículos híbridos, quienes tendrían que pasar nuevamente por el proceso de verificación.

Contexto sobre la contaminación en el Valle de México

En el Valle de México circulan aproximadamente 6.5 millones de vehículos que tienen hasta 20 años de antigüedad. Cada año, se agregan alrededor de 300,000 autos nuevos a esta cifra. La calidad del aire en la región ha ido empeorando constantemente, y las mediciones de ozono indican un aumento en la contaminación. Esta situación resalta la urgencia de reevaluar las políticas relacionadas con la movilidad y el medio ambiente.

El documento está actualmente bajo revisión por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), que evaluará su viabilidad técnica, el impacto económico sobre los automovilistas y los requerimientos de infraestructura para los centros de verificación. Si todo progresa como se anticipa, las nuevas regulaciones entrarían en vigor en el primer semestre de 2027.

Hasta que la CAMe emita las normas definitivas en las gacetas oficiales, los procedimientos actuales permanecerán sin cambios, lo que implica que costos, calendarios y sistemas de verificación seguirán inalterados. Por lo tanto, no se permitirá a los verificentros realizar modificaciones en los procesos actuales ni aplicar nuevos criterios en las pruebas.

La implementación de estas modificaciones representaría un cambio importante para la regulación vehicular en la capital, donde un auto nuevo ya no equivaldría a un menor impacto ambiental. Si la burocracia avanza, esto podría resultar en una reevaluación de la forma en que se mide la contaminación, priorizando el estado mecánico real del vehículo en lugar de su año de fabricación.

La discusión gira en torno a la necesidad de adoptar un enfoque más integral frente a la crisis ambiental, impulsando a las autoridades y a la población a reconsiderar la movilidad urbana en un contexto donde la calidad del aire enfrenta un creciente desafío.